O carte pe zi

Patru poeți britanici în română, în traducerea Lidiei Via

Puțini vor fi auzit de isprăvile literare pe care le-am semnalat ieri și vom continua s-o facem și astăzi în această rubrică, dar toate merită întreaga noastră atenție.

Anunțam ieri apariția a două volume unicat, amândouă apărute la Editura Muzeul Literaturii Române: se vor lansa împreună pe 29 noiembrie 2019, ora 17, la Sala Media a Teatrului Naţional din Bucureşti. În acea zi se încheie Masterclass-ul de traducere literară organizat de Lidia Vianu pentru studenţii Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Aceşti studenţi, din 2006 până în prezent, au tradus în limba engleză, sub coordonarea profesoarei Lidiei Vianu, împreună cu poeţi englezi care au stilizat, două antologii de poezie românească şi două antologii de proză românească, ambele contemporane, ambele urmând selecţia Uniunii Scriitorilor din România. Aceşti masteranzi au mai tradus volume de poeţi români (Dan Verona şi alţii) şi de prozatori români (Stelian Ţurlea şi alţii).Tot masteranzii Lidiei Vianu au împânzit revistele naţionale de literatură cu traduceri din poezia engleză.

Ambele volumașe sunt blingve. Ieri am semnalat volumul „Cinci poeți români”. Astăzi – volumul „Patru poeți britanici”: Imtiaz Dharker, W. N. Herbert, George Szirtes şi Mark Waldron. Selecția textelor, prefața și traducerea în română îi aparțin și în acest caz Lidiei Vianu. De altfel, ambele volume apar sub sigla „Lidia Vianu Translates”.

Lidia Vianu a tradus antologii de poezie românească şi engleză, poeţi români şi poeţi englezi (mulţi la număr). Volumul Lidia Vianu Translates: Four Bloodaxe British Poets, pe care-l semnalăm acum, este doar unul dintre volumele dedicate de Lidia Vianu Masterclass-ului anual, la care, în 2019, a fost invitată cunoscuta editură engleză de poezie Bloodaxe. Volumul cuprinde poeme scrise de cei patru poeţi care au lucrat la Bucureşti cu masteranzii MTTLC (Imtiaz Dharker, W. N. Herbert, George Szirtes şi Mark Waldron).

Lidia Vianu este profesor la Catedra de Engleză a Universității din București, director al Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan (MTTLC). Traduce literatură română în engleză și poezie contemporană britanică în română și a înființat Editura online a Universității din București, Contemporary Literature Press, care funcționează sub auspiciile Institutului Cultural Român, Uniunii Scriitorilor din România și ale British Council. În anul 2006, Lidia Vianu a înființat Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan, care s-a bucurat și încă se bucură de succes în rândurile studenților: în primii ani, acest program a avut și 120 de studenți într-un singur an de studiu. Ideea Lidiei Vianu atunci când a înființat acest program de studii a fost să ofere o șansă masteranzilor să cunoască și să traducă literatura generației lor, română și engleză, și, de asemenea, să ofere o șansă tinerilor scriitori români, traducându-i în limba care este citită pe tot globul.

În prefața volumului pe care îl semnalăm astăzi, Lidia Vianu descrie aventura/istoria traducerilor de poezie românească în limba engleză:

„Înainte de anul 1990, era greu de imaginat că cei din spatele cortinei de fier ar putea să pună piciorul într-o librărie ori bibliotecă din Marea Britanie. După 1990, ideea de a fi publicat de o editură englezească părea cel puţin năstrușnică. Şi totuși, într-o bună zi, Bloodaxe Books a publicat volumul Puntea (The Bridge), pe care l-am tradus în engleză cu Adam Sorkin. Cartea a fost premiată de London Poetry Society, după care un compozitor american a scris o operă bazată pe acel volum. Habent sua fata libelli. La fel ca volumele, autorii și traducătorii au și ei soarta lor… Să fi fost întâlnirea cu Bloodaxe Books un simplu accident? O întâmplare binemeritată pentru Sorescu, iar, pentru traducători, un accident fericit. De câtva timp încoace, mă tot duce gândul la acei – scriitori? traducători? mediatori? – care învaţă de mici engleza, ajung uneori s-o predea altora, și, în mintea lor, trăiesc, ba chiar scriu în limba engleză. James Joyce a scris o ultimă carte în care indirect explica acest fenomen. Zece ani am muncit la «A Manual for the Advanced Study of James Joyce’s Finnegans Wake in 130 volumes», sub îndrumarea constantă a lui C. George Sandulescu, unul dintre puţinii Joyceeni remarcabili din lume. Tocmai această experienţă mi-a deschis ochii și m-a ajutat să înţeleg soarta limbajului dinainte și de după Turnul Babel. Nu se poate evada din limba maternă, și totuși, pentru cei care cred în James Joyce, se deschide o cale. Calea aceea pare să fie limba engleză. Traduc în limba română în acest volum patru poeţi publicaţi de Bloodaxe. Cei 40 de masteranzi înscriși în anul 2 al masteratului de traducere a textului literar contemporan (MTTLC) traduc și ei alţi 40 de poeţi Bloodaxe în disertaţiile lor din acest an. Întâlnirea cu Neil Astley, fondatorul editurii, întâlnirea cu poeţii publicaţi de una dintre cele mai bune edituri de poezie din Marea Britanie – toate acestea sunt accidente fericite și care nu păreau posibile în anii trecuţi. Povestea nu se încheie aici. Aproape în fiecare an, câţiva dintre studenţii mei vin cu câte o carte de poezie pe care au scris-o în engleză. Există, probabil, în lume miliarde de oameni care studiază ori au studiat engleza și care scriu în limba lui Shakespeare. Armate de cruciaţi se îndreaptă către zidurile britanice. Oare care va fi soarta lor? Scrisul în altă limbă decât limbă maternă este un miraj primejdios. E drept, poeţii, ca și traducătorii lor, sunt visători prin vocaţie. Doar trei decenii de istorie recentă ne-au trecut ca vântul și ca gândul din imposibilul vis de a citi într-o bibliotecă engleză drept în sala James Joyce din Pitar Moș, unde tineri traducători români (unii și autori de poeme în limba engleză) lucrează cot la cot cu poeţi britanici veniţi ca să-i înveţe ceva, la acest Masterclass intitulat «Lidia Vianu’s Students Translate»”.

Lidia Vianu Translates – „Four British Poets/ Patru poeți britanici – Imtiaz Dharker, W. N. Herbert, George Szirtes, Mark Waldron. Selecția textelor”, prefață și traducere în română de Lidia Vianu. Editura Muzeul Literaturii Române.