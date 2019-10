SUA a încheiat anul fiscal cu cel mai mare deficit bugetar din ultimii șapte ani

– Guvernul Statelor Unite a încheiat anul fiscal 2019 cu cel mai mare deficit bugetar din ultimii șapte ani, în condițiile în care câștigurile încasărilor fiscale au fost depășite de cheltuielile mai mari și de creșterea serviciilor datoriilor, relatează Reuters.

Este pentru prima dată, de la începutul anilor 1980, când decalajul bugetar s-a majorat timp de patru ani consecutiv.

Cifrele reflectă cel de-al doilea an complet bugetar sub administrația Trump și vin într-o perioadă în care țara are taxe în expansiune și o creștere economică moderată.

Deficitul bugetar al SUA s-a extins, anul acesta, la 984 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă 4,6% din Produsul Intern Brut al națiunii. Deficitul din anul fiscal precedent a fost de 779 miliarde de dolari, adică 3,8% din PIB. Încasările totale au crescut cu 4%, până la 3.500 de miliarde de dolari, dar cheltuielile au crescut cu 8,2%, până la 4.400 de miliarde de dolari.

Deficitul a atins un maxim de 1.400 de miliarde de dolari în 2009, pentru că administrația Obama și Congresul au luat măsuri de urgență pentru a proteja sistemul bancar al națiunii în timpul crizei financiare globale și pentru a stimula o economie în recesiune.

Deficitul bugetar anual s-a redus la 585 miliarde de dolari până la sfârșitul celui de-al doilea mandat al fostului președinte Barack Obama, în 2016.

De atunci, deficitul bugetar s-a datorat în mare parte viziunii republicane asupra sistemului fiscal, care a redus veniturile pe termen scurt și a crescut cheltuielile militare.

Până la sfârșitul anului fiscal 2019, plățile cu impozitul pe profit au crescut cu 5%. Taxele vamale, care au fost stimulate de tarifele vamale crescute de către administrația Trump, au crescut cu 70% de la an la an la un nivel record.