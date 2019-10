Ciolacu: Colegii au o problemă cu plagiatul programului de guvernare. Nu va fi o vendetă la audieri

Marcel Ciolacu a declarat că parlamentarii PSD vor avea o atitudine „de opoziție” la audierile propunerilor de miniștri în comisiile de specialitate. Acesta a precizat că deputații social-democrați au o problemă cu plagierea programului de guvernare al PSD de către PNL.

„O atitudine normală, de opoziție în care vrem niște audieri foarte clare, pe fond. Asta s-a stabilit azi la grup împreună cu colegii mei. N-am stabilit ca cineva să nu primească aviz sau să primească aviz. În mod deosebit să fie audieri civilizate în care să se pună întrebări pertinente pe programul de guvernare, pe viziunea fiecărui candidat pentru funcția de ministru. Am avut o surpriză foarte plăcută. Peste 90% dintre colegi văzuseră programul de guvernare și îl citiseră. Au această problemă cu plagiatul programului de guvernare. Este culmea. Dăm un guvern jos și plagiem programul de guvernare”, a afirmat, luni, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.

Ciolacu a explicat că „nu va fi o vendetă politică” la audierile miniștrilor propuși în Parlament.

Totodată, deputatul PSD a punctat aspecte pozitive în cazul unor propuneri de miniștri, precum Bogdan Aurescu la Externe.

„Am vorbit și plusurile și minususrile. Am luat fiecare ministru candidat și am discutat despre el. La dl Aurescu am spus să ținem cont cine a fost și procesul câștigat cu Ucraina, care este un succes al diplomației românești. Colegii au semnalat mai multe probleme la mai mulți miniștri”, a declarat Marcel Ciolacu.

Președintele Camerei Deputaților a mai spus că parlamentarii PSD vor fi prezenți la votul de învestire de luni dar nu vor asigura cvorumul.

„Luni, parlamentarii PSD vor fi prezenți în Parlament. Nu vor participa la cvorum, dar vom avea activitate la grup. (…) Avem o hotărâre a CEX foarte clară și fiindcă nu este atributul opoziției să asigure cvorum. Parlamentarii vor fi la servici, ca și mâine. Eu n-o să votez cu guvernul. (…) N-am vorbit cu domnul (Paul – n.r.) Stănescu. O să vorbesc în seara asta. Presupun că are aceeași opinie ca și mine, după ce am văzut lista și am citit programul de guvernare, ar fi bine să guverneze România ca să putem pe urmă arăta adevărata față”, a precizat Marcel Ciolacu.

Miniștrii propuși în Guvernul Orban vor fi audiați, marți și miercuri, în comisiile parlamentare, între orele 9.00 și 15.00, potrivit programului oficial. Votul pentru învestirea noul Executiv este programat să aibă loc într-un plen reunit lunea viitoare, de la ora 14.00.