Istoricul Marius Oprea cere restaurarea Monarhiei în România

Mișcarea pentru Regat și Corană a depus la PG o plângere penală, în vederea ”înlăturării consecințelor decurgând din actele criminale care, dupa 6 martie 1945, ce au determinat răsturnarea ordinii constituționale care a urmat la data de 30 Dec. 1947″. Detaliat într-un material semnat de Marius Oprea

În 22 iunie 2016, prin Decizia Civilă cu numărul 2584 a Tribunalului București, a luat ființă Mișcarea pentru Regat și Coroană, ca asociație constituită de Marilena Rotaru (președinte), Marius Oprea (vicepreședinte) și Antonie Popescu (secretar general). Trecuseră mai bine de 12 ani, de cînd mă reîntîlneam cu aceeași sală de judecată în care m-am aflat la finele anului 2003 în calitate de inculpat în proces cu generalul SRI Marian Ureche, fostul șef al SIPA, cînd am demonstrat atît că acesta a făcut poliție politică, cît și că o racolase ca informatoare pe Rodica Stănoiu, ministrul justiției de atunci. Eu am fost achitat, iar cei doi au demisionat. Sala mi-a purtat și de astă dată noroc – atît eu, cît și Marilena Rotaru am convins completul de judecată să legalizeze Mișcarea, deși aceasta este singura organizație care susține și militează prin statutul ei restaurarea Monarhiei în România și s-ar fi putut ridica obiecții de neconstituționalitate în instanță. De astă dată însă, nu se afla în sală niciun ”sereist” din Divizia de Apărare a Constituției, ca să ne împiedice existența.

Mișcarea pentru Regat și Coroană, versus Republică

Un an mai tîrziu, pe 10 mai 2017, Mișcarea pentru Regat și Coroană a depus la Parchetul General o plîngere penală, în vederea ”înlăturării consecințelor decurgînd din actele criminale care, dupa 6 martie 1945, au determinat răsturnarea ordinii constituționale care a urmat la data de 30 Decembric 1947, determinand aservirea țării unei puteri străine ostile și Armatei URЅS de ocupaţie, sub care s-а instaurat dictatura comunistă în România”. Prin argumentația plîngerii, am arătat că Republica a fost instrumentul constituțional genocidar al regimului de ocupație sovieto-comunist din România, cît și că modul în care ea a fost instaurată a fost unul ilegitim, prin uz de forță și că forma de drept a adoptării ei a fost, la vremea respectivă, una ilegală. Cu alte cuvinte, că România nu este, istoric, de fapt și de drept, republică. Și că acest adevăr trebuie cosacrat juridic și ulterior legiferat. Cu alte cuvinte, am dat în judecată Republica.

La mai multă vreme după depunerea plîngerii, am fost primiți în audiență de procurorul general de atunci, Augustin Lazăr, care era însoțit de doi consilieri. Noi, cei din conducerea MRC, ne-am susținut demersul, atît conform cu statutul nostru, al Mișcării pentru Regat și Coroană, cît și cu argumentele istorice și de drept expuse în plîngere, pe care le-am nuanțat și explicat. Am subliniat utilizarea Republicii ca instrument genocidar al regimului de ocupație impus de URSS României, la finalul celui de-al doilea război mondial, ca și în cazul celorlalte state din estul și centrul Europei, intrate sub ocupația Armatei Roșii.

Am citat, dealtfel, o mulțime de Decrete ale Marii Adunări Naționale sau Hotărîri ale Consiliului de Miniștri, de la înființarea Securității Poporului, la cele care au stat la baza unor arestări ale opozanților politici, a uciderii lor sau a încarcerării arbitrare, a condamnărilor așa-zis ”administrative” și pînă la cele care au dus la deportări, act recunoscut în dreptul internațional drept genocid. Discuța s-a lungit aproape două ore. În fond, de admiterea acestei plîngeri depindea întreg demersul și, în cele din urmă, argumentele aduse au prevalat asupra unei dificultăți pe care o avea în sine Ministerul Public – anume de a aduce în discuție legitimitatea Republicii, ale cărei interese le reprezintă.

Au urmat lungi perioade de deliberare în cadrul insituției, din cauza ineditului situației – procurorii sînt puși, în fond, să constate că au greșit jurămîntul, pe care nu trebuiau să-l depună cu mîna pe o constituție republicană, ci pe aceea a unei Monarhii Constituționale, care nu și-a încetat, în opinia mea, legal, existența în România niciodată. Nici măcar după 1989, căci înainte de adoptarea Constituției postrevoluționare prin consultarea poporului, nu s-a pus în discuție, tot prin referendum, forma de guvernămînt pe care aceasta o prelua ca atare de la comuniști. Pur și simplu s-a prelungit o stare de ilegaltate, impusă de ocupantul sovietic, cu o alta, generată de o lovitură de stat dată revoluției anticomuniste, de către ”emanații” acesteia. Întrebați fiind la acea discuție cu procurorul general dacă nu credem că o discuție despre reistaurarea Monarhiei ar trebui să facă obiectul unui referendum și nu al acțiunii noastre în instanță, eu am răspuns că, nefiind înlăturată prin referendum (nu așa s-a întîmplat în 1947), nu poate fi reinstaurată ca formă de guvernămînt tot prin referendum, ci numai prin recunoașterea Monarhiei de către o instanță de judecată drept legală și legitimă, ca act final al ”procesului comunismului” în România.

Dacă e să credem în bunele intenții ale celor care declară că susțin, politic și juridic, desprinderea de comunism. ”Și ce-ar urma?” a întrebat procurorul general. ”Ceea ce e legal și necesar”, am răspuns, ”inclusiv pentru stabilitatea, siguranța și viitorul țării. Punerea în executare a sentinței, adică transformarea Parlamentului în Constituantă, adoptarea Constituției dn 1923, cu actualizările care se cuvin și alegerea unui nou Rege, dat fiind decesul Regelui Mihai”. Cred că a fost și pentru domnul Lazăr clar că acel procuror care se va ocupa de acest dosar va avea pe umerii săi cea mai grea sarcină – aceea de a alege să intre în istorie, trimițînd în judecată Republica pe care o reprezintă, cu tot cu Constituția ei pe care a jurat să o apere, sau de a rămîne așa cum e. Un slujbaș mai mult sau mai puțin anonim, trăind comod. Cînd am fost întrebat ce aș răspunde unei obiecțiuni de neconstituționalitate în dosar, eu am răspuns scurt că în acest caz Curtea Constituțională nu poate avea nicio competență, întrucît odată admisă plîngerea noastră, ea devine parte în cauză.