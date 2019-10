Pictura renascentistă găsită într-o bucătărie

Capodopera renascentistă „Cristos batjocorit/ Christ moqué” a artistului florentin Cimabue, descoperită din întâmplare într-o bucătărie din Franța, a fost vândută pentru suma de 24 de milioane de euro la o licitație organizată de casa Actéon, depășind de șase ori estimările, potrivit The Guardian.

Capodopera renascentistă a devenit cea mai scumpă pictură medievală vândută vreodată la licitație.

Pictura a stat agățată mai multe decenii deasupra unei sobe de gătit într-o casă aflată în partea nordică a Parisului și nu a atras atenția proprietarei sale, în vârstă de aproximativ 90 de ani, ce a considerat că este o icoană din Rusia. Aceasta a afirmat că nu își amintește de la cine o are și nici momentul în care a intrat în posesia familiei sale.

În luna iunie, bătrâna a decis să își vândă casa pentru a se muta în altă parte. În acest context, a chemat un expert de la casa de licitații din Senlis pentru a evalua obiectele din locuință, cu speranța că va putea vinde câteva dintre acestea.

Tabloul nesemnat, de numai 26 pe 20 de centimetri, se afla în condiții excelente, cu toate că atunci când a fost găsit era acoperit cu un strat gros de mizerie adunată în timp.

„Rar vezi ceva de o asemenea calitate. Am crezut imediat că este o lucrare italiană timpurie, dar nu mi-am imaginat că îi aparține lui Cimabue”, a declarat Philomène Wolf pentru publicația Le Parisien.

Pictura “Cristos batjocorit” a fost expusă vineri pentru public, la primăria din Senlis.

Reprezentanții casei Actéon nu au dezvăluit numele celui care a achiziționat pictura, dar au confirmat că un muzeu din străinătate s-a numărat printre cei ce au licitat.

„Atunci când o lucrare unică a unui pictor precum Cimabue ajunge pe piață, trebuie să fii pregătit pentru surprize. Este pentru prima dată când o pictură a lui Cimabue ajunge pe piață”, a declarat Dominique Le Coent, organizator al licitației de la casa Actéon din orașul francez Senlis.

Cimabue, cunoscut și ca Cenni di Pepo, a fost unul dintre pionierii perioadei renascentiste italiene timpurii. Doar 11 lucrări pictate pe lemn i-au fost atribuite, iar, dintre acestea, niciuna nu a fost semnată.

Experții de la cabinetul Turquin din Paris au folosit raze infraroșii pentru a confirma faptul că lucrarea face parte dintr-un diptic din 1280, când Cimabue a pictat opt scene ale patimilor și crucificării lui Cristos. Fiecare dintre cele două panouri avea câte patru scene.

Două scene, cunoscute ca „Fecioara și pruncul cu doi îngeri/ The Virgin and Child with Two Angels” și „Biciuirea lui Cristos/ The Flagellation of Christ” sunt deja expuse la Galeria Națională din Londra, Marea Britanie, respectiv la muzeul de artă Frick Collection din New York, SUA.

„Fecioara” a fost evaluată la 8,3 milioane de dolari în anul 2000, atunci când a fost donată muzeului de un nobil britanic în contul unor taxe de moștenire datorate.

Reprezentanți ai Galeriei Naționale din Londra afirmă că lucrările lui Cimabue reprezintă „un moment crucial în istoria artei”. În acea perioadă, pictorii italieni, încă influențați de arta bizantină, au început să exploreze reprezentarea naturalistă a formelor și spațiul tridimensional.

Alte aproximativ 100 de obiecte din casa bătrânei au fost vândute pentru suma de 6.000 de euro.