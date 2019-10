Dăncilă, despre contracandidați: „Dacă ar fi corect, eu ar trebui să port pantaloni și ei fustă”

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, a spus, marți, la Cluj-Napoca, că este mai puternică decât contracandiații săi. „Dacă ar fi corect, eu ar trebui să port pantaloni și ei fustă”, a declarat Dăncilă.

„Să nu vă temeţi o clipă că am să fac un pas înapoi. Nu mi-e frică de niciunul dintre ei. Sunt mai puternică decât ei toţi la un loc. Dacă ar fi corect, eu ar trebui să port pantaloni şi ei fustă. Cum nu mi-este frică nici de Klaus Werner Iohannis şi profit de prezenţa la Cluj pentru a-i adresa încă o dată invitaţia candidatului Iohannis la o confruntare unu la unu, o confruntare în care să nu mă mai jignească – am luat destule jigniri de la el, o confruntare în care fiecare dintre noi să spunem ce a făcut, el ce a făcut în cinci ani de mandat, eu ce am făcut într-un an şi nouă luni de mandat de premier. Sper să nu uite de vacanţe şi de somnul de frumuseţe de sâmbăta şi duminica”, a spus Viorica Dăncilă.

Ea a mai spus că este prima femeie prim-ministru și că atunci când a fost desemnată mulți i-au spus că nu va rezista mult.

„Sunt prima femeie prim-ministru. Când mi-am început activitatea, mulți îmi spuneau: ceilalți au rezistat șase luni, tu n-ai să reziști nici trei luni, Le-am spus atunci: măcar nouă luni că sunt femeie. Iată că a trecut un an și nouă luni în care am rezistat oricărei jigniri, oricărui obstacol, oricărui blocaj din partea președintelui”, a mai spus Viorica Dăncilă.

Ea și-a încheiat discursul rostit în fața membrilor PSD cu un îndemn pentru Klaus Iohannis. „Iar dacă președintele Iohannis vrea binele acestei țări, dacă într-adevăr iubește această țară să meargă la vot și să voteze Viorica Dancilă”.