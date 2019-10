Black Friday: Cat de importante sunt notificarile in timp real atunci cand operezi un maganzin online

Chiar dacă mulți retaileri din România au început campaniile de Black Friday cu zile sau săptămâni înainte de 15 noiembrie, pentru majoritatea magazinelor, Black Friday 2018 a debutat fie în după-amiaza zilei de 15 noiembrie, fie în dimineața zilei de vineri, 16 noiembrie 2018.

Conform statisticilor, anul trecut, valoarea totală a tranzacțiilor plătite online a atins 157 de milioane de lei în ziua de Black Friday și 198 de milioane de lei în Black Weekend. Black Weekend a înregistrat 376.289 de tranzacții plătite online cu cardul, iar valoarea totală a tranzacțiilor plătite atât online, cât și la livrare este estimată la peste 1 miliard de lei.

Pentru că în 2018 s-au tranzacționat cu 56% mai multe produse decât în 2017 (184.460 de produse în valoare de 127,9 milioane de lei), ceea ce reprezintă o creștere de 40% față de 2017, în 2019 ne așteptăm la vânzări și mai mari de Black Friday.

Cei mai mari retaileri de pe piața românească au înregistrat de Black Friday 2018 comenzi peste așteptări, produsele din categoria IT&C fiind cele mai căutate. În prima oră de Black Friday, cel mai mare retailer online de la noi din țară a înregistrat anul trecut comenzi în valoare de 130 de milioane de lei, în creștere cu 40% față de prima oră din 2017.

Cel mai mare retailer de fashion din România a înregistrat în campania de Black Friday din 2018 peste 110.000 de comenzi, în valoare de peste 44 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 44% față de 2017. Anul acesta, se așteaptă o creștere și mai pronunțată a vânzărilor.

Deși retailerii s-au pregătit din timp, investind în logistică și planificând livrările împreună cu companiile de curierat, se așteaptă ca în această perioadă, unele colete să aibă intarzieri de o zi sau două. Și, pentru că multe dintre comenzile plasate în perioada de Black Friday sunt făcute impulsiv, au existat destule situații în care coletele au fost refuzate de destinatari.

De aceea, sendSMS.ro propune o soluție simplă și ușor de implementat și configurat, ce poate reduce semnificativ rata de colete refuzate. Prin intermediul SMS-ului, clientul este ținut la curent cu stadiile prin care trece comanda lui, astfel reducându-se mult costurile operaționale ale magazinelor.

Trimițându-i clientului SMS privind stadiile comenzii / proceselor fluxului de procesare, oferi acestuia posiblitatea de a o anula în caz că se răzgândește, fapt ce aduce un beneficiu magazinul pentru ca nu mai este nevoit să plătească transportatorului livrarea și returul. Astfel, se poate optimiza fluxul operațional intern, având în vedere că magazinele nu mai pregătesc comenzi fără finalizare, iar operatorii pot aloca timp doar comenzilor ce prezintă șanse să fie recepționate și achitate.

Nu trebuie sa uitam si imaginea brand ului, imagine ce poate fi consolidata avand in vedere ca trimiterea SMS ului este personalizata, expeditorul fiind numele magazinului, fiind usor de urmarit in lista de mesagerie.

Studiile evidentiaza ca 90% dintre mesajele SMS sunt citite in primele 3 minute de la primire, rata de deschider a SMS urilor este de peste 98%, in timp ce un e-mail are doar 20%, putem ajunge la 100% in cazul SMS ului, daca personalizam expeditorul, si nu in ultimul rand mesajele SMS au o rata de raspund de peste 45% in timp ce e-mail ul doar 6%.

SendSMS.ro este o companie cu capital 100% românesc ce își dorește să dezvolate parteneriate strategice cu toți antreprenorii locali, facilitând notificările prin SMS datorită parteneriatelor pe care le are cu majoritate furnizorilor de soluții e-commerce din România: ShopMania, GoMAG, ContentSpeed, While1, AvantiCart, FamShop, dar și soluții internaționale des folosite pe piața locală, cum sunt PrestaShop, Magento 2, WooCommerce, OpenCart.

Dacă dețineți un magazin online dezvoltat pe una din platformele enumerate mai sus, acum este foarte simplu să automatizați notificările prin SMS. În cazul platformelor românești, trebuie doar să folosiți datele de autentificare din contul sendSMS.ro și să configurați modulul sendSMS.ro deja existent. Dacă folosiți o platformă internațională, sendSMS.ro a dezvoltat module compatibile cu fiecare, aceste module gratuite găsindu-se fie pe site-ul sendSMS.ro, fie pe https://github.com/sendsmsro. Pentru că aceste module sunt open source, daca este nevoie de o funcționalitate suplimentară, aceasta se poate adăuga în scurt timp, cu un minim de efort și de pricepere.

Agentia sendSMS.ro are o experiență de peste 12 ani în mobile marketing și notificări prin sms. În tot acest timp, am livrat milioane de SMS-uri pentru clienți din domeniul e-commerce, precum: carrefour.ro, elefant.ro, vivre.ro, floria.ro, emag.ro, watchshop.ro, miniprix.ro, rca-ieftin.ro, lensa.ro, fashionup.ro dar și pentru alte platforme, cu care am dezvoltat parteneriate de lungă durată.

Campaniile SMS s-au dovedit a fi cele mai ieftine și larg acceptate forme de mobile marketing. Marketingul prin SMS-uri poate fi utilizat pentru creșterea vânzărilor, construirea brandului, CRM, loialitate și campanii de retenție, dar și ca un instrument de raspuns direct pentru campanii TV, radio sau publicitate print.