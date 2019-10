Petrom are profit de 2,8 miliarde lei la 9 luni, în creștere cu 3%

Valoarea vânzărilor consolidate ale OMV Petrom a crescut cu 13% în primele nouă luni din 2019, comparativ cu perioada similară din 2018, până la 18,2 miliarde de lei, iar profitul net a fost aproximativ 2,8 mld. lei, în creștere cu 3%, anunță compania.

Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a fost relativ stabil (+2% anual), însumând 3.5 miliarde de lei, cu o contribuție mai redusă a trimestrului 3 – 2019 fiind influențat in principal de scăderea prețurilor țițeiului si a volumelor de hidrocarburi, comparativ cu perioada similară din 2018. Investițiile au însumat 2,8 miliarde de lei, iar contribuția la bugetul de stat al României în perioada ianuarie-septembrie 2019: ~9 miliarde de lei

În Upstream, rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a fost 2,1 miliarde de lei, în scădere cu 12% față de perioada similară a anului trecut. Prețul mediu al țițeiului Ural a fost, de 64,66 dolari/bbl, în scădere cu 9%.

Producția zilnică a grupului a scăzut cu 6%, în principal din cauza declinului natural al zăcămintelor și a transferului a nouă zăcăminte. Producția de gaze din România a scăzut cu 8%. Costul de producție a fost de 11.1 dolari/bep, relativ stabil

În Downstream Oil, rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a fost 1,1 miliarde de lei, cu 16% mai mare. Rata de utilizare a rafinăriei Petrobrazi a fost de 96% în primele nouă luni, ajungând la 99% în trimestrul trei. Aceasta reflectă o performanță operațională excelentă, indicatorul marjă de rafinare OMV Petrom a fost de 4,67 USD/bbl, fiind influențat de evoluțiile prețurilor internaționale ale produselor petroliere și țițeiului, iar volumele vânzărilor cu amănuntul ale Grupului au crescut cu 4% datorită creșterii cererii în România și în regiune

Downstream Gas înregistrază un rezultat din exploatare excluzând elementele speciale a fost de 197 milioane de lei, stabil în raport cu primele nouă luni din 2018. Vânzările de gaze naturale către terți au însumat 30,13 TWh, în creștere cu 3%. Producția netă de energie electrică a scăzut cu 9%, la 2,13 TWh din cauza condițiilor de piață nefavorabile din trimestrul 2 – 2019

Volumul de gaze naturale din depozite s-a ridicat la 4,3 TWh la sfârșitul trimestrului 3 – 2019 (vs 3,5 TWh la sfârșitul trimestrului 3 – 2018)

„În Upstream, în septembrie, am demarat o achiziție extinsa de date seismice 3D in blocul de explorare VIII – Urziceni Est, împreună cu Hunt Oil Company of Romania S.R.L, ca operator. La începutul lunii octombrie, am demarat producția experimentală la o nouă sondă de gaze, Totea 4461, cu un nivel curent al producției de aproximativ 4.000 bep/zi. În prima jumătate a anului, am finalizat un proiect de investiții de aproximativ 50 de milioane de euro pentru o stație de tratare a gazelor suplimentară la Hurezani, care astfel a devenit cel mai mare hub de tratare a gazelor din țară și am demarat o campanie de foraj offshore în Marea Neagră, în apele de mică adâncime.

În Downstream Oil, continuăm negocierile cu Auchan pentru extinderea parteneriatului în magazinele din stațiile Petrom. Proiectele de investiții finalizate în acest an includ unitatea Policombustibili, modernizarea unității de cocsare din Petrobrazi și modernizarea terminalului de carburanți de la Arad.

În Downstream Gas, conform obligațiilor legale, în perioada mai-septembrie, am livrat 7,41 TWh- gaze și 0,66 TWh- energie electrică pe piețele reglementate.

Ordinul ANRM care prevede aplicarea unui preț de referință de 68 de lei/MWh pentru calculul redevențelor aferente cantităților de gaze naturale vândute la preț reglementat a intrat in vigoare pe 1 august. Prețul de referință pentru gazele comercializate pe piața concurențială rămâne cel e de pe Central European Gas Hub (CEGH).

Autoritățile iau în calcul modificarea legislației în domeniul de petrol și gaze (un nou proiect pentru Legea Offshore și Legea Petrolului, modificarea OUG 114/2018 și a OUG 19/2019, potențiala revenire mai rapidă la o piață liberă a gazelor naturale). Considerăm că redeschiderea dialogului pe astfel de teme esențiale pentru România este un progres semnificativ. Însă, cel mai important pas înainte este să asistăm la finalizarea consultărilor cu industria și la implementarea schimbărilor legislative propuse”, arată compania.