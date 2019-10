Clienții ryanair compensează 280,000 de tone de co2 în uganda

MII DE SOBE DE GĂTIT EFICIENTE ENERGETIC AU FOST DISTRIBUITE ÎN PARTENERIAT CU FIRST CLIMATE

Ryanair, cea mai verde/curată companie aeriană majoră din Europa, a anunțat astăzi, 30 octombrie, că donațiile clienților săi au compensat 280,000 de tone de CO 2 prin distribuirea, în Uganda, a mii de sobe eficiente energetic.

Proiectul Ryanair “Sobe îmbunătățite”, în parteneriat cu First Climate, este finanțat de clienții Ryanair prin programul propriu de compensare a emisiilor de carbon, care oferă posibilitatea de compensa costurile pentru amprenta de carbon a zborurilor prin efectuarea unei donații voluntare către partenerii de mediu la finalul procesului de rezervare.

Peste 90% dintre ugandezi (și aproape 3 miliarde de oameni în întreaga lume) gătesc zilnic la foc deschis sau la sobe simple cu lemn/cărbune. Cărbunele/lemnul care este folosit emană toxine, fum și gaze de seră așa ca CO 2 și metan, ambele contribuind la schimbarea climatică. În plus, 2% din suprafața forestieră a Ugandei se pierde în fiecare an, combustibilul din lemn folosit fiind al doilea cel mai mare contributor la defrișare după curățirea terenului.

Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer, Ryanair, a declarat:

“Suntem încântați să vedem tot mai mulți clienți contribuind cu donații voluntare prin intermediul inițiativei noastre de donații de carbon. Proiecte ca “Sobe îmbunătățite” ale First Climate au rezultate semnificative și tangibile pentru mediu și societate.

Suntem încântați să susținem First Climate și încurajăm clienții să continue susținerea acestor parteneriate prin contribuții de compensare a emisiilor de carbon atunci când își rezervă zborurile pe website-ul Ryanair.com. Le mulțumim sincer că fac posibile proiecte de acest fel.”

Jochen Gassner, CEO, First Climate, a arătat:

“Este doar din cauza anagajamentelor voluntare ale Ryanair și pasagerilor săi ca proiecte precum “Sobe Îmbunătățite în Uganda” să fie implementate. Acest angajament reprezintă o contribuție importantă la atenuarea schimbării climatice și, de asemenea, ajută la îmbunătățirea vieților pentru mii de familii locale. Suntem recunoscători pentru susținerea primită în acest proiect.”

Pentru a afla mai multe despre proiectele de compensare a emisiilor de carbon și partenerii de mediu, te rugăm să vezi: https://corporate.ryanair.com/environment