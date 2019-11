MAE: Instituția va acorda sprijin pentru consolidarea siguranței jurnaliștilor

Ministerul Afacerilor Externe a comunicat, sâmbătă, că se va angaja în consolidarea angajamentelor internaționale prin care jurnaliștii sunt protejați împotriva agresiunilor la care sunt supuși, de multe ori. Instituția a afirmat că sprijină contribuția jurnaliștilor și libertatea lor de exprimare.

„Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei internaționale pentru abolirea impunității în cazul crimelor împotriva jurnaliștilor și reafirmă sprijinul său pentru libertatea de exprimare, sub toate formele sale. MAE va utiliza instrumentele diplomatice pentru a consolida angajamentele internaționale în domeniul asigurării siguranței jurnaliștilor și a abolirii impunității în cazul crimelor împotriva

acestora.”, se arată în comunicatul de presă al instituției, remis MEDIAFAX.

Instituția a comunicat că dorește să aducă un omagiu jurnaliștilor care și-au pierdut viața, în urma agresiunilor, și că sprijină spiritul independent al jurnaliștilor, care își folosesc dreptul libertății de exprimare pentru a combate dezinformarea.

„Ministerul Afacerilor Externe sprijină contribuția jurnaliștilor și a celorlalți lucrători media pentru crearea unui mediu liber și independent, în care se asigură libera circulație a informației și exprimarea opiniilor și ideilor cetățenilor. Apreciem, totodată, aportul actului jurnalistic profesionist pentru a combate dezinformarea sub toate formele sale. Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate atacarea, hărțuirea, intimidarea sau persecutarea jurnaliștilor și a celorlalți lucrători în domeniul media și aduce un omagiu tuturor celor care și-au pierdut viața sau au suferit agresiuni ca urmare a faptului că și-au exercitat libertatea de exprimare on-line și off-line.”, se mai arată în sursa precizată.

Totodată, în document este specificat că 2 noiembrie a fost aleasă, de către ONU, Ziua Internațională pentru abolirea impunităţii în cazul crimelor împotriva jurnaliştilor.

„Adunarea Generală a ONU a proclamat 2 noiembrie drept Ziua internaţională pentru abolirea impunităţii în cazul crimelor împotriva jurnaliştilor (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists – IDEI) în Rezoluţia Adunării Generale A/RES/68/163 cu scopul de a aduce subiectul în atenția comunității internaționale și de a opri ciclul violenței în acest sens. Data a fost aleasă pentru comemorarea asasinării a doi jurnalişti francezi în Mali, la 2 noiembrie 2013.

În 2015 și 2017, Adunarea Generală a ONU a adoptat douã rezoluții privind siguranța jurnaliștilor și abolirea impunității în cazul crimelor împotriva jurnaliștilor. Pentru anul 2019, o rezoluție similară se află în atenția Comisiei a III-a a AG ONU, România aflându-se în rândul principalelor state care o vor co-sponsoriza.”, conform sursei amintite.