O carte pe zi

„Melmoth” de Sarah Perry

„Nu am fi crezut niciodată în fantome sau orice asemănător. Dar demonii și diavolul și cruzimea sunt reale.” – declara Sarah Perry.

Legenda spune – poveștește unul dintre presonajele romanului – că un grup de femei a mers la mormântul lui Isus ca să-i ungă trupul cu mir. Dar piatra mormântului nu mai era la locul ei, iar El dispăruse. Femeile au dat fuga să le povestească bărbaților, care au crezut că toată treaba e doar o bârfă prostească. Printre femei se afla și cea căreia i se spunea Melmoth, Melmotte sau Melmat. Ea negat ce văzuse și a spus că prietenele ei se vorbiseră să inventeze întreaga poveste. Așa că a fost blestemată să fie nemuritoare, să cutreiere pământul până o să se întoarcă Hristos, condamntă să fie întotdeauna acolo unde sunt cele mai mari nenorociri și mai negre păcate. Melmoth îi caută și urmărește pe cei foarte singuri, care devin și mai singuri.

Acesta este punctul de plecare al romanului britanicei Sarah Perry (am mai semnalat la această rubrică o precedentă carte a ei, desul de ciudată, „Șarpele din Essex”). Sarah Perry s-a născut în Essex, în 1979. Prima ei carte, After Me Comes the Flood, a fost nominalizată la Guardian First Book Award și Folio Prize și a câștigat East Anglian Book of the Year în 2014. Șarpele din Essex a ajuns bestseller și a câștigat numeroase premii. Sarah Perry locuiește de 18 ani în Norwich. La un moment dat a dat peste un exemplar vechi din Melmoth the Wanderer (Melmoth rătăcitorul), un roman gotic al irlandezului Charles Maturin în care apar legendele vechi cu Melmoth. Au inspirat-o într-atât încât a scris un roman apreciat drept „o capodoperă a goticului postmodern” (The Guardian). Spunea în acea vreme: „Este cea mai înspăimântătoare carte pe care am citit-o vreodată. E atât de înspăimântătoare încât există părți unde chiar acopăr paginile cu mâna pentru că nu pot suporta să mă uit la ele.” La jumătatea lecturii acestei povești, care îl are în centrul ei pe Melmoth, o figură terifiantă osândită de Dumnezeu să hoinărească pe pământ în căutare de suflete pe care să le condamne, ea a simțit dorința de a scrie o versiune modernă – cu o femeie Melmoth, urmărind o lume contemporană.

În biblioteca pragheză în care lucrează eroina Helen Franklin, Karel, un prieten, găsește o scrisoare misterioasă. Confesiune și avertisment, textul vorbește despre Melmoth, personaj din basmele de odinioară care hoinărește prin istorie, condamnându-i la singurătate eternă pe cei care îi cad prada. Pentru Helen, pare pură fantezie. Dar lucrurile se complică. Helen caută și citește manuscrise și scrisori scrise de aceia care pretindeau să fi văzut femeia, până când și ea începe să vadă cu colțul ochilor fuste fluturânde, sau poate surprinde o imagine fugară a unei femei cu părul negru privind-o de la fereastră. Melmoth a lui Sarah Perry e o femeie misterioasă cu părul negru și ochi albaștri, își face apariția în fața oamenilor în cele mai grele momente ale acestora și-i ispitește să meargă cu ea în negura întunericului. „Nu am fi crezut niciodată în fantome sau orice asemănător. Dar demonii și diavolul și cruzimea sunt reale.” – declara Perry. Melmoth cunoaște fiecare faptă întunecată comisă vreodată de celelalte personaje și tinde să se joace cu sentimentele lor de vinovăție și rușine.

Sarah Perry – „Melmoth”. Editura Nemira, colecția Babel. Traducere din limba engleză de Ioana Văcărescu. 322 pag.