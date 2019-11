Orban a cerut instituțiilor implicate în organizarea alegerilor să prezinte stadiul pregătirilor

Ludovic Orban le-a cerut, într-o întâlnire miercuri seara la Palatul Victoria, instituțiilor implicate în organizarea alegerilor care este stadiul pregătilor pentru scrutin. Premierul a solicitat ministrului de Interne să se asigure că prefecții care s-au îmbolnăvit să fie supliniți duminică.

„Am convocat această întâlnire pentru a face o analiză foarte serioasă a stadiului pregătirii alegerilor sub toate aspectele, atât în România, cât şi în străinătate, mai ales. Aici sunt câteva lucruri pe care o să vi le solicit: stadiul de pregătire şi mai ales ce măsuri putem lua în cazul în care sunt situaţii în care trebuie remediate. Sigur că această întâlnire e cu câteva zile înainte de alegeri, dar am convocat această întâlnire cât am putut de repede după învestirea Guvernului şi după adoptarea ordonanţei privind funcţionarea Guvernului. Vreau să ştim cum stăm cu organizarea secţiilor de votare, cu desemnarea de preşedinţi, de locţiitori, atât în ţară, cât şi în străinătate”, a afirmat Ludovic Orban, la întrevedere cu reprezentanții STS, AEP, Ministerului de Externe și Ministerului de Interne.

Prim-ministrul a mai cerut să știe dacă românii din diaspora au fost informați că au la dispoziție trei zile pentru a vota la alegerile prezidențiale, pentru a evita cozile și blocajele la secțiile de vot duminică.

„Vreau să ştiu în ce măsură s-a făcut o publicitate în diaspora, astfel încât cetăţenii români să fie informaţi că au posibilitatea să voteze vineri, sâmbătă şi duminică, astfel încât să evităm posibila aglomerare a secţiilor de votare în ziua de duminică. Obiceiul oamenilor este să meargă la vot duminică şi aici trebuie, cât mai aveam timp, făcută o campanie intensă pe toate canalele posibile pentru a îi informa pe românii din diaspora că au posibilitatea să voteze vineri, sâmbătă şi duminică”, a completat Orban.

Premierului a solicitat de la ministrului de Interne Marcel Vela să știe care sunt măsurile de siguranță care vor fi luate la secții, în caz de incidente și cum vor fi securizate procesele verbale care vor fi procesate de la birourile electorale județene la Biroul Electoral Central (BEC).

„Din partea Ministerului de Interne mă interesează cum stăm cu organizarea în jurul secțiilor de votare, a pazei, dacă sunt efective suficiente care să asigure paza secțiilor de votare, dacă există organizate toate activitățile de securizare a transportului proceselor verbale de la centrele de votare către birourile electorale județene și evident de la BEJ-uri către BEC, după centralizare”, a mai afirmat Orban.

Liderul PNL i-a spus lui Vela: „Am văzut că se îmbolnăvesc prefecți, domnule ministru. E un virus, e epidemie. S-a mai îmbolnăvit vreun prefect?”.

Ministrul de Interne i-a replicat că „doi prefecți și un subprefect” s-au mai îmbolnăvit.

În acest context, Orban i-a cerut lui Vela să caute soluții pentru a exista „cineva care să exercite autoritarea prefectului acolo unde s-au îmbolnăvit prefecții și ținem minte această îmbolnăvire înainte de prag de alegeri”.