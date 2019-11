De ce a pierdut Windows Mobile lupta cu Android

Windows Mobile ar fi fost astăzi cel mai popular sistem de operare mobil din lume, în locul Android, dacă nu ar fi fost cazul antitrust deschis în 1998 de Departamentul Justiției din SUA împotriva Microsoft, a sugerat Bill Gates, co-fondator al companiei.

„Nu am niciun dubiu asupra faptului că procesul antitrust a fost rău pentru Microsoft și că am fi fost mai concentrați pe crearea unui sistem de operare mobil dacă acesta nu exista. Așa că în loc să folosești Android astăzi, ai fi folosit Windows Mobile dacă nu ar fi fost cazul antitrust”, a declarat Gates la conferința DealBook, organizată de New York Times la New York. „Am fost atât de aproape. Am fost prea distras. Am ratat acea oportunitatea din cauza faptului că am fost distras”, a adăugat el.

Microsoft a renunțat la propriul sistem de operare mobil, dar compania continuă să fie lider de piață, cu Windows, pe segmentul platformelor desktop. În acest moment, cel mai popular sistem de operare mobil din lume este Android, dezvoltat de Google, iar pe locul doi se situează iOS, dezvoltat de Apple.

Recent, Gates a declarat că cea mai mare greșeală pe care a făcut-o Microsoft a fost faptul că nu a reușit să devină numărul unu pe această piață.

Miliardarul a sugerat și că procese similare deschise asupra unor giganți IT de astăzi ar putea avea efecte negative similare asupra lor. Companiile mari care sunt vizate de autoritățile americane sunt Facebook și Google, iar Amazon este cercetată în Uniunea Europeană.

Unele persoane, printre care și senatorul Elizabeth Warren, au mers chiar mai departe și au cerut împărțirea acestor giganți foarte puternici și influenți în companii mai mici.

Gates a fondat, împreună cu Paul Allen, Microsoft în 1975. El a renunțat la conducerea companiei în anul 2000 în favoarea lui Steve Ballmer.