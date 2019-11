Premii şi alte obiecte ale lui Doris Day, scoase la licitaţie pentru protecţia animalelor

Premii, documente şi alte obiecte care au aparţinut actriţei Doris Day vor fi scoase la licitaţie în beneficiul fundaţiei cere poartă numele vedetei şi se ocupă de protecţia animalelor, anunţă Reuters.

Patru dintre cele cinci premii Globul de Aur, câştigate de Doris Day vor fi puse în vânzare alături de pianul artistei şi de o colecţie de rochii de seară. Nu mai puţin de 800 de articole vor fi scoase pe piaţă în cadrul licitaţiei programate în luna aprilie 2020, au anunţat miercuri reprezentanţi, Julien’s Auctions.

Licitaţia va include mobilă, lucrări de artă, seturi de tacâmuri şi nenumărate bibelouri reprezentând câini, păsări, porci ca şi girafe şi altele care decorau casa de la ţară a vedetei.

Maşina Ford din 1930 care putea fi văzută în primele momente ale talk-show-lui “Doris Day’s Best Friends”, realizat de vedetă în anii ’80, se estimează că va fi vândut pentru 10.000 – 20,000 de dolari. În același timp, un obiect ornamental primit de actriță de la Rock Hudson se așteaptă să strângă 2.000 de dolari.

“Tot ce ține de Doris Day va fi foarte căutat la licitație, în primul rând pentru că sunt obiecte speciale, și apoi pentru că toate încasările vor fi destinate fundației de protecție a animalelor înființate de vedetă. Toată lumea știe cât a iubit animalele și ce important a fost acest lucru în viața lui Doris”, a explicat Martin Nolan, directorul executiv al casei Julien’s Auctions.

Globurile de aur sunt estimate la o sumă cuprinsă între 4.000 și 6.000 de dolari, fiecare, iar ținuta purtată de actriță atunci când a urcat pe scenă pentru a accepta Globul de Aur pentru întreaga carieră, în 1989, se estimează că va fi adjudecată la 3.000 de dolari.

Vor fi scoase la vânzare și pașaportul actriței din 1978, carnetul de conducere al vedetei și un tablou realizat de cântărețul Tony Bennett.

Licitația va avea loc în Beverly Hills, în zilele de 4 și 5 aprilie, 2020, fiind precedată de expoziții organizate în Irlanda și la bordul navei de croazieră Queen Victoria, în martie, în timpul călătoriei din Florida până în Anglia.

Doris Day a fost una dintre vedetele de cinema a anilor ’50 şi ’60. A murit în luna mai 2019, la vârsta de 97 de ani, în Carmel, California, unde s-a retras de la Hollywood. A jucat într-o serie de musicaluri, comedii și drame de succes. A avut un principal în filmul „Calamity Jane” (1953) și a jucat alături de James Stewart, în celebrul film din 1956 al lui Alfred Hitchcock „The Man Who Knew Too Much” (1956). Succesul său a ajuns la apogeu alături de Rock Hudson și James Garner comediile romantice ”Confidențe pe pernă/ Pillow Talk” (1959) și ”Move Over, Darling” (1963). Ultimul său film a fost ”With Six You Get Eggroll”, din 1968.