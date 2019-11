Sumarul evenimentelor interne

Vineri, 8 noiembrie

10:00 – Președintele Klaus Iohannis participă la Topul Național al Firmelor Private din România (Grand Hotel JW Marriott).

19:00 – Concert Mazdrunka (The Ace, București).

19:30 – Concert Zdob și Zdub – turneu „Bestiarium” (Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța, Constanta).

Alte Evenimente

– Campionatele Mondiale de gimnastică. (4 octombrie – 13 decembrie)

– Bucharest Gaming Week 2019 (Palatul Parlamentului, București). (4 noiembrie – 10 noiembrie)

– Festivalul Transilvania Jazz Festival 2019 (Sala Radio din Cluj Napoca, Cluj-Napoca). (8 noiembrie – 10 noiembrie)

REMEMBER 8 noiembrie 2019

1674 – A încetat din viaţă poetul John Milton: “Paradisul pierdut”, “Paradisul regăsit” (n. 9 decembrie1608)

1793 – Muzeul Luvru din Paris a fost deschis publicului.

1867 – S–a născut medicul Mihai Manicatide, unul dintre fondatorii şcolii româneşti de pediatrie.(m.1954)

1869 – S–a născut medicul Nicolae Paulescu, unul dintre precursorii descoperirii insulinei, membru de onoare post-mortem al Academiei Române (m. 19 iulie1931)

1900 – S–a născut scriitoarea americană Margaret Mitchell: “Pe aripile vântului” (m. 1949)

1916 – S–a născut Peter Weiss, scriitor, grafician şi pictor suedez de origine germană. (m. 10 mai 1982)

1922 – S-a născut în Africa de Sud Christian Barnard, primul medic din lume care a realizat un transplant de inimă.(m. 2001)

1960 – John F. Kennedy este ales preşedinte al Statelor Unite ale Americii

1972 – A murit Athanase Joja, filosof şi logician, membru titular al Academiei Române (n. 3 iunie 1904)

1988 – A încetat din viaţă fizicianul Theodor Ionescu, membru al Academiei Române (n. 1899)

1991 – Frontul Popular din Moldova şi alte nouă organizaţii şi ligi pro-unioniste au lansat un apel către preşedintele României, Guvern şi Parlament în care se cerea ca în noua Constituţie a României să se prevadă pentru populaţia din Basarabia şi nordul Bucovinei aceleaşi drepturi şi obligaţii ca pentru cetăţenii români, inclusiv dreptul la cetăţenie română.

1993 – A fost înfiinţată Misiunea Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei.

1993 – Petre Roman a fost desemnat, în cadrul celei de a 39-a sesiuni ordinare a NATO de la Copenhaga, raportor special la Comisia Politică a Adunării Atlanticului de Nord.

1996 – Preşedintele SUA, Bill Clinton, a emis o proclamaţie care finaliza, din punct de vedere tehnic, acordarea Clauzei naţiunii celei mai favorizate pentru România.

1996 – Curtea Constituţională a validat rezultatele obţinute de candidaţii la funcţia de Preşedinte în urma alegerilor din 3 noiembrie. Astfel, Ion Iliescu, care a obţinut 32,25% din voturi şi Emil Constantinescu, cu 28,21%, au fost cei care au candidat la această funcţie în turul al II-lea de scrutin, care a avut loc la 17 noiembrie 1996.

1997 – Liderul minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, a devenit membru al Partidului România Mare.

1998 – A încetat din viaţă actorul francez Jean Marais (“Elena şi bărbaţii”, “Contele de Monte Cristo”, “Fantomas”, “Nopţi albe”)

1998 – În Bucureşti a avut loc ultimul tur al alegerilor pentru postul de primar general al Capitalei. Viorel Lis a câştigat în faţa lui Sorin Oprescu, la numai un procent distanţă. Participarea la vot a fost de 37,8%.

2000 – Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România, Fokion Fotiadis, a prezentat, la Bucureşti, principalele concluzii ale Raportului anual al Comisiei privind progresele înregistrate de România în vederea aderării la UE, în care se aprecia că România continuă să aibă probleme în privinţa situaţiei economice şi în cea privind protecţia copiilor instituţionalizaţi.

2002 – Consiliul de Securitate al ONU adoptă Rezoluţia nr.1441 asupra Irak-ului, prin care se decide “să acorde Irakului prin această rezoluţie, o ultimă oportunitate de a se conforma obligaţiilor sale de dezarmare”.

2006 – A încetat din viaţă dirijorul Iosif Conta. Din 1954, Conta a fost dirijor principal al Orchestrei Naţionale Radio, ulterior devenind şi director artistic (n. 1924).

2006 – Un proiect de lege care autorizează clonarea umană în scopuri terapeutice a fost adoptat de Senatul australian.

2007 – Preşedintele Tarian Băsescu a pierdut procesul cu Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării în cazul jignirii unui reporter tv.

2011 – A încetat din viaţă rapperul american Heavy D, celebru în anii 1990 graţie piesei „Now That We Found Love”; a făcut parte din trupa Heavy D & The Boyz cu care a lansat albumele „Mr. Big Stuff” şi „The Overweight Lover’s in the House”; a jucat şi în filme ca „The Cider House Rules”, „Step Up” şi „Big Trouble” (n. 24 mai 1967)

Evenimente previzibile

10 noiembrie – Are loc primul tur al alegerilor prezidențiale.

24 noiembrie – Are loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale în România.

30 noiembrie – 15 decembrie – Campionatul Mondial de handbal feminin.

1 decembrie – Ultima cursă de Formula 1 a anului – Marele Premiu al statutlui Abu Dhabi.

4 aprilie – 21 aprilie – Elevii intră în vacanța de primăvară.