Ludovic Orban: Nu noi am băgat RADET în faliment, ci cei care au condus Primăria Capitalei

Premierul Ludovic Orban a declarat, la comandamentul de iarnă care a avut loc joi seara la Palatul Victoria, că nu PNL a băgat RADET în faliment, ci cei din zona PSD care au condus Primăria Capitalei în ultimii 12 ani.

„Fac o precizare, adversarii noştri politici se ţin în continuare de minciuni şi de dezinformări. Din declaraţia pe care ați făcut-o când am fost la instalare (a ministrului Economiei – n.r.) de acolo s-a născut iar un fake news, că noi vrem să nu mai furnizăm căldură în Bucureşti, în condiţiile în care declaraţia noastră a fost cu totul și cu totul alta. Şi aici vreau să fim foarte limpezi: nu noi am băgat RADET în faliment, ci cei care au condus Primăria Capitalei care au fost din zona PSD în ultimii 12 ani”, a afirmat Ludovic Orban, joi seara la Guvern.

Premierul a adăugat că rămâne de văzut dacă ELCEN este pregătit să furnizeze energie termică, în cazul în care RADET intră în faliment.

„Dacă RADET intră in faliment, chiar dacă ELCEN este pregătit să furnizeze energie termică, şi vom vedea în ce măsură este pregătit, trebuie să existe un operator care să transporte şi să distribuie energia termică, care să aibă licenţă pentru această activitate, să aibă contract pe de o parte cu ELCEN şi să aibă contract cu fiecare beneficiar. Asta ca să punem lucrurile la punct și să stabilim foarte clar în cazul falimentului RADET cine este responsabil pentru faptul că nu va exista o entitate care să asigure furnizarea energiei termice”, a completat Orban.

Ministrul Economiei Virgil Popescu, prezent la comandamentul de iarnă, a precizat că vor primi subvenția la energie termică numai consumatorii vulnerabili și că este un „fake news” ce a spus Viorica Dăncilă și anume că PNL vrea să scoată subvenția în plină iarnă.

„Mai este încă un fake news. Înainte de a intra în sală am văzut că doamna fost prim-ministru susţine că vrem să scoatem subvenţia în plină iarnă. Este o minciună gogonată. Noi am spus că vrem să definim consumatorul vulnerabil şi că modul ăsta de subvenţie a tuturor cetăţenilor României trebuie să înceteze, dar niciodată nu am spus că vrem să eliminăm subvenţia acum. Am spus că după ce va fi definit consumatorul vulnerabil, numai aceia care sunt definiţi ca vulnerabili vor primi subvenţie. Că să se lămurească toată lumea și să știe acest lucru”, a explicat Popescu.