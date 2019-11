Cataramă: Nu am niciun dosar la CNSAS. Nu există niciun angajament de informator sau colaborator

Viorel Cataramă a declarat că, în urma discuțiile pe care le-a avut vineri cu angajații CNSAS, a observat că dosarul în care a fost emisă adeverința de informator al Securității e unul fals. Prezidențiabillul Dreptei Liberale a spus că documentele care i-au fost prezentate nu au fost semnate de el.

„Astăzi (vineri – n.r.) am fost la CNSAS, am cercetat dosarul în baza căruia s-a emis adeverința prin care eu, Viorel Cataramă: 1. Am fost calificat drept informator, de aproape toată presa și 2. Am primit certificatul că nu am fost colaborator/lucrător al fostei Securități. Fac următoarele precizări, ca urmare a discuțiilor purtate: 1. Nu am niciun dosar la CNSAS. 2. Nu există niciun eventual angajament de informator/colaborator. 3. Datele din Adeverința sunt luate din dosarul unui terț, cetățeanul olandez HVR”, a afirmat Viorel Cataramă, într-un punct de vedere remis MEDIAFAX.

Candidatul Dreptei Liberale la alegerile prezidențiale a adăugat că actele false au fost introduse în dosarul aflat la CNSAS înainte de a fi trimis.

„4. Documentele prezentate sub semnăturile W sau Voicu sunt false, nefiind scrise/semnate de mine. 5. Actele false au fost introduse în dosar, înainte ca acesta să ajungă la CNSAS, instituția punandu-mi la dispoziție toate actele solicitate, atitudinea angajaților fiind extrem de profesionistă. 6. Voi contesta preambulul Adeverinței și voi cere expertiza grafologica; voi întreprinde toate demersurile pentru ca persoanele/instituțiile implicate să fie aduse în fața justiției. 7. Voi solicita stenograma ședinței Colegiului CNSAS și voi informa opinia publică despre o eventuală încălcare a legii sau a regulamentelor. În concluzie, în România s-a pus în mișcare mașinăria știrilor false, clădite pe încălcări grave ale legii, după modelul SUA; promotorii Statului Națiune trebuie împiedicați prin orice mijloace să crească și să-și consolideze poziție pe scena publică”, completează Cataramă.

Viorel Cataramă, candidat la prezidențiale, a fost informator al Securității, iar notele pe care le transmitea erau semnate de acesta atât cu numele real cât și cu cele conspirative, „W”, „Viorel” și „Voicu”, se arată într-o adeverință a CNSAS. Cataramă nu a fost însă colaborator al Securității.