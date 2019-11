Cumpănașu anunță plângere împotriva lui Cataramă: Am suspiciuni că a ascuns deliberat adevărul

Alexandru Cumpănașu reacționează după afirmațiile lui Viorel Cataramă privind filmulețul realizat în Italia și în care apare o tânără, precizând că va depune plângere penală deoarece cel din urmă ar fi ascuns informația pentru „a proteja un sistem” care dorește ca Luiza și Alexandra să fie moarte.

„În data de 11.11.2019, așa cum am declarat la prima intervenție televizată de aseară, voi depune plângere penală pe numele persoanei (Viorel Cataramă, n.r.) care a deținut aceste informații și nu le-a adus la cunoștința familiei, ascunzând adevărul. Ținând cont de faptul că această persoană a fost dovedită chiar ieri drept informator al fostei Securități, am suspiciuni solide că a ascuns deliberat adevărul pentru a proteja un sistem care își dorește ca fetele să fie moarte. Găsirea fetelor în viață va conduce la distrugerea întregului sistem securist din care acesta face parte, conform CNSAS”, a scris Alexandru Cumpănașu pe Facebook.

Acesta a spus că a separat campania electorală de situația Luizei și a respectat dreptul la imagine al unei persoane publice, nu i-a dat numele, însă acea persoană „va face pușcărie pentru ascunderea adevărului”.

În aceeași postare, Alexandru Cumpănașu explică modul în care a intrat în posesia imaginilor în care apare o fată despre care spune că seamănă cu Luiza Melencu.

„În data de 04.11.2019, am fost contactat de o persoană care mi-a comunicat că deține informații concrete cu privire la Luiza și Alexandra. M-am întâlnit cu persoana respectivă în prima săptămână a lunii noiembrie, ocazie cu care mi-a prezentat informații cu privire la faptul că Luiza este în viață. Ca urmare a discuției am decis să ne deplasăm într-o țară membră UE pentru a verifica aceste informații și pentru a anunța autoritățile, în măsura în care aveam confirmarea.

În data de 06.11.2019, am plecat împreună cu echipe de investigatori în statul membru mai sus menționat, pentru a mă deplasa la locul în care a fost identificată Luiza de aceștia în primă fază și am desfășurat activități de supraveghere în zonă. În urma acestor activități a rezultat că între momentul în care Luiza a fost identificată inițial și momentul deplasării noastre, aceasta a fost mutată din acel loc.

În data de 07.11.2019, noaptea, m-am întors în România, dar am lăsat o echipă de supraveghere în statul membru pentru a desfășura în continuare activități de monitorizare și culegere de informații. Fac precizarea că am intrat în posesia filmulețului ce o prezintă pe Luiza abia în data de 08.11.2019, moment în care am luat decizia de a contacta familia Melencu pentru a confirma dacă persoana din filmuleț este Luiza”, relatează Cumpănașu.

În cursul zilei de vineri, unchiul Alexandrei a spus că a făcut rost de numărul mamei Luizei și i-a comunicat informațiile pe care le deține. În timpul discuției cu familia Melencu, Cumpănașu și avocatul familiei Măceșanu (prezent și el, potrivit acestuia) și-au „păstrat rezerva cu privire la identitatea” fetei.

„Mama Luizei a confirmat că fata din înregistrare este Luiza, în proporție de 90%, iar bunicul Luizei și restul familiei au fost 100% siguri că aceasta este Luiza”, punctează acesta.

Familia Melencu i-a fi aprobat lui Cumpănașu anunțul public în legătură cu faptul că Luiza ar fi în viață și au căzut de acord să nu difuzeze înregistrarea. După dezbaterea unde Cumpănașu a făcut anunțul, a discutat cu mama Luizei și au decis să meargă împreună la structura antimafia din Italia pentru a le prezenta înregistrarea.

Omul de afaceri și candidat la prezidențiale Viorel Cataramă a sous, sâmbătă dimineață, că filmulețul despre care Alexandru Cumpănașu a afirmat că o prezintă pe Luiza Melencu în Italia îi aparține și îl are de o lună. Cataramă infirmă că ar fi Luiza și îl acuză pe Cumpănașu că se folosește de caz pentru a atrage voturi.