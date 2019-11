Tomac: M.Sandu nu putea accepta reforma în justiție propusă de Dodon. Se pregătește de prezidențiale

Eugen Tomac a afirmat, marți, că Guvernul condus de Maia Sandu a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură, deoarece nu putea accepta reforma în justiție propusă de președintele Igor Dodon. Liderul PMP a adăugat că Maia Sandu se pregătește de alegerile prezidențiale din Moldova.

„Acum a sosit momentul în care totul trebuia resetat și iată ca vorba populară “Lupu își schimba blana, dar năravul niciodată” se dovedește că Dodon rămâne un politician care își dorește cu tot dinadinsul sa moștenească practicile lui Plahotniuc pentru a controla statul. A plecat unul și a venit altul. Guvernul a plecat pentru că nu avea altă șansă Maia Sandu pentru a-și păstra credibilitatea in viața politică din R. Moldova. Nu putea accepta reforma în justiție termenii propuși de Dodon care din prima clipăa avut in minte acest obiectiv, punerea sub control politic al justiției”, a declarat pentru MEDIAFAX, Eugen Tomac.

Liderul PMP a adăugat că Maia Sandu se pregătește să candideze la Președinția Moldovei, alegeri care vor avea loc anul viitor.

„Maia Sandu a dat doavadă de viziune și a făcut ce trebuie în momente de criză politică pentru Republica Moldova. A pactizat cu diavolul pentru a-l scoate din viața poltica pe Plahtoniuc care deținea în mod absurd Republica Moldova izolată și sub control total. Așa s-a creat Guvernul susținut de socialiștii propuși și partidele proeuropene. Prin aceasta mișcare Maia Sandu a demonstrat că nu poate înghiți un compromis politic la nesfârșit și se pregătește de campania electorală de anul viitor unde în calitate de lider al opoziției va putea sa-l înlăture din fruntea statului pe actualul prședinte pro-rus Dodon”, a subliniat Tomac.

Guvernul de la Chișinău, condus de Maia Sandu, a picat în urma unei moțiuni de cenzură, care a fost inițiată de Partidul Socialist (PSRM), ce făcea parte din coaliția de guvernare, informează site-ul Unimedia.

Deputații PSRM și Partidul Democrat (PD) au votat pentru susținerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Maia Sandu. Astfel, actualul Executiv a fost demis cu votul a 63 de deputați. Partidul Șor s-a abținut.