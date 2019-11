O carte pe zi

„Berlin – iar introvertiții au ieșit din casă”, de Krista Szöcs

Criticii sau colegii de breaslă care prezintă volumul pe coperta a patra spun că e vorba despre o poezie muzicală, extrem de depresivă, dar și de o deconstrucție interioară.

Mai întâi trebuie să știți, în cazul în care abia ați auzit de această poetă: Krista Szöcs s-a născut în 1990, la Sibiu. A terminat masterul la Facultatea de Litere si Arte din Sibiu, cu o disertație despre post-punk și poezie. Este editor al revistei Zona Noua și unul dintre organizatorii festivalului cu același nume. In anul 2013 a debutat cu volumul de poezie Cu genunchii la gura, iar în 2017 i-a fost publicată o plachetă, locked in silence, in cadrul proiectului Poetry will be made by all, din Zürich. Cartea de față a apărut în acest an. În prezent locuiește în Germania.

Declară :„Știi momentul acela când ești mega obosit și îți e frig, dar ești fericit pentru că știi că în curând o să te poți întinde în pat, unde e cald și o să adormi imediat pentru că nimic nu te mai poate ține treaz? Asta simt eu de fiecare dată când scriu. O fericire de scurtă durată care mă consumă, dar care mă face să mă simt cea mai extrovertită dintre introvertiți, pot scrie orice despre oricine, sunt superkrista. Din poziția aceasta pot vedea mai clar și pot înțelege mult mai multe decât ordinarykrista.” Mai declară că scrie greu, pentru că e foarte critică cu poezia ei.

Volumul nou apare în excelenta colecție de pioezie coordonatî de Svetlana Cârstean. Criticii sau colegii de breaslă care prezintă volumul pe coperta a patra spun că e vorba despre o poezie muzicală, extrem de depresivă, dar și de o deconstrucție interioară. Paginile tipărite au din loc în loc trimiteri la videouri muzicale (The Cure – Love will tear us apart; Teho Teardo &Blixa Bargeld – Come up and see me; Jacob Bellens – Untouchables; Todd Terje – Johnny & Mary; Jonathan Bree – You’re so cool și încă multe altele). Dacă cititorul le va asculta în paralele cu versurile va dobândi o surprinzătoare înțelegere a poemelor.

Iată și un exemplu de cum scrie Krista Szöcs:

„mă gândesc acum cât de des am închis ochii în ultimii zeci de ani

privind acele feţe de oameni pe care nu le-am putut înţelege. au

devenit ceva insesizabil, un miros de mucegai cu care te

obișnuiești. și nu îl mai simți. sunt un om al exceselor pentru

că tot ce gândesc este gândit de încă o mie de ori și tot de o mie

de ori îmi cer scuze pentru gîndurile mele.

basul se aude mai tare în urechea stângă decât în cea dreaptă.

nu ştiu dacă ritmul tobei e în sincron cu inima sau invers.

vreau creierul meu să fie mai gol decât puşculiţa unui copil de

zece ani.

încă nu m-am decis care parte a zilei

e cea mai inutilă

mă gândesc la asta tocmai când

analizez colțul plictisitor al camerei”

Sau: