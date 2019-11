Ministrul Economiei spune că i-a plăcut la AGA Electrica şi va merge şi la alte companii din portofoliul ministerului

Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, spune că se va duce în Adunările Generale ale Acţionarilor (AGA) şi la alte companii din portofoliul ministerului, după ce, joi, a blocat în AGA Electrica acordarea unor bonusuri uriaşe pentru membrii Consiliului de Administraţie.

Ministrul a participat la conferinţa „Focus Energetic” şi a fost întrebat de jurnalişti, la plecare, dacă va merge şi la alte adunări ale acţionarilor.

„După AGA de ieri de la Electrica, a început să-mi placă. Le-am spus tuturor: aşteptaţi-mă că o să mai vin. În funcţie şi de program, desigur”, a spus Popescu.

El a adăugat că prezenţa sa joi la AGA Electrica a fost o necesitate, întrucât administratorii companiei au propus acordarea unor bonusuri uriaşe.

„M-am dus pentru că mi se părea că acele clauze pe care vor să şi le pună nu aveau ce căuta acolo. Am spus: 3.680 de euro salariul brut indemnizaţie pentru cei din Consiliul de Administraţie plus 1.200 pe şedinţă mi se pare mult prea mult. Ca să mai iei încă 12 salarii pentru o clauză de neconcurenţialitate, că nu te mai duci la altă companie şi vrei şi o asigurare pe încă trei ani după ce ai plecat – toate acestea mi se par mult prea mult pentru o companie care totuşi nu are o anvergură regională sau multinaţională”, a arătat ministrul.

Potrivit acestuia, erau diferenţe prea mari între indemnizaţiile de la alte companii similare şi cele propuse pentru administratorii Electrica.

Aceasta a fost pentru prima dată când un ministru al Economiei şi Energiei a participat la AGA unei companii din portofoliu, ca reprezentant al statului român.