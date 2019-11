Mureş: Investiţie privată de 800.000 de euro în aparatură pentru intervenţia de crioablaţie

Pentru ca pacienţii români să nu fie nevoiţi să apeleze la clinicile din străinătate pentru procedura de ablaţie şi crioablaţie, în cazul aritmiilor cardiace, întrucât statul român finanţează anual doar 200-250 de intervenţii pe an, un centru medical privat din Târgu Mureş a investit în aparatura necesară suma de 800.000 de euro şi a creat un colectiv de specialişti.

„Există o boală cu o foarte mare prezenţă în toate ţările, care dăunează foarte mult bolnavilor. Este vorba despre aritmie cardiacă, fibrilaţie atrială, care poate face foarte multe complicaţii şi duce chiar la moarte subită. În Germania se rezolvă anual 80.000 de cazuri, la noi cam 200 pe an dintr-un necesar de 20.000. Nu este o procedură spectaculoasă sau în premieră, e o procedură complexă şi dificilă, care se face de aproape 8 ani în Europa. Cetăţenii europeni din ţările din vest beneficiază de această procedură. La noi e dificil să o faci pentru că nu avem finanţare. Scopul nostru nu e să criticăm noua conducere din Ministerul Sănătăţi sau Guvernul pentru că nu sunt bani pentru aşa ceva, însă putem spune că dacă aceste aritmii nu se rezolvă, atunci 25-30% din bolile cardiovasculare ajung la această fază, duc la accidente vasculare cu paralizie şi chiar şi morţi subite. Noi (la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, n.r.) primim de la Casa de Asigurări de Sănătate finanţare pentru 10 cazuri, avem o listă de aşteptare de un an şi jumătate-doi, adică o perioadă suficientă până când bolnavul face complicaţii sau moare. Atunci am considerat că nu mai aşteptăm – şi nici să plecăm în alte ţări să facem aceste intervenţii – şi, prin Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureş, am făcut împrumuturi de peste 800.000 de euro pentru aparatură, pentru a putea face noi ca să oferim o şansă bolnavului. În privat e contra-cost, fireşte”, a declarat, vineri, cardiologul Benedek Imre, coordonatorul centrului.

Doctorul a spus că întrucât este la sfârşitul carierei doreşte să lase o echipă care să poată face aceste proceduri, de ablaţie şi crioablaţie, care deşi sunt complexe, pot fi făcute în 20-30 de minute de către o mână experimentată, iar banii rămân şi sunt investiţi în ţară.

„Vom putea astfel să facem sute de intervenţii, iar bolnavii să beneficieze de acestea, fiindcă altfel complicaţiile sunt mari. A intra prin cateterism în inima bolnavului, a perfora un sept interatrial ca să ajungem într-o cavitate care generează această aritmie şi să extirpezi acest centru creator de aritmie… Nu facem minuni, ci vrem să oferim o alternativă, dacă statul nu are bani pentru a rezolva acest lucru, o facem în mediul privat. Bolnavul care are bani poate fi rezolvat – aşa cum poate fi rezolvat şi în străinătate, unde clinicile private fac bani serioşi de pe urma pacienţilor români. O să mă întrebaţi ce fac cei care nu au bani. Aceasta este problema comunităţii şi a politicii. Dacă rezolvăm aceste cazuri în Târgu Mureş, plătim aici aceşti bani, fiindcă vedem că în străinătate sunt deja amenajate centre care operează pacienţi români, iar din beneficiile pe care le realizează se dezvoltă atât experienţa medicilor, cât şi infrastructura de cercetare. De ce să nu-i oprim noi aici şi să facem aceste operaţii pentru cetăţenii noştri, evident tot contra-cost?”, a arătat dr. Benedek Imre.

Printre primii pacienţi care au beneficiat de intervenţia de crioablaţie în centrul medical privat din Târgu Mureş se regăseşte şi Alexandru Niculae din Brăila, care a spus că suferă de aritmie cardiacă din anul 2017 şi că în urma procedurii de crioablaţie îşi va putea relua activitatea normală în foarte scurt timp.