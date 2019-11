Nicolae Ciucă: Resursa umană este cea mai de preț valoare pe care Armata României o are

Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, a afirmat vineri, după o vizită inopinată la Batalionul 17 Vânători de Munte „Dragoş Vodă” din Vatra Dornei, că resursa umană este cea mai de preţ valoare pe care o are Armata României.

El a subliniat că este de datoria lui şi a comandanţilor de la toate eşaloanele să asigure resursele necesare militarilor, astfel încât Armata României să fie în măsură să îşi execute misiunile constituţionale.

„Mereu am afirmat şi voi susţine în continuare că resursa umană este cea mai de preţ valoare pe care Armata României o are. Mi-am propus să văd situaţia reală, motiv pentru care nu am anunţat vizita. Fiecare comandant îşi evaluează nevoile, planifică şi solicită resursele. Este datoria mea şi a comandanţilor de la toate eşaloanele să asigurăm resursele necesare îndeplinirii obiectivelor asumate, astfel încât, aşa cum ne-am asumat, Armata României să fie în măsură să îşi execute misiunile constituţionale”, a scris ministrul Apărării, pe pagina sa de Facebook.

Nicolae Ciucă a transmis şi un mesaj de apreciere pentru militarii de la Vara Dornei, despre care a spus că „nu s-au plâns de ceea ce nu au”, ci au vorbit despre proiectele lor.

„Nu puteam să ajung în Câmpulung Moldovenesc fără a profita de ocazie pentru a-i vizita pe militarii Batalionului 17 Vânători de Munte „Dragoş Vodă” din Vatra Dornei. Această unitate este una din puţinele unităţi din Armata României în care nu am reuşit să ajung şi să discut cu militarii pe timpul mandatului de şef al Statului Major al Apărării. Azi am fost plăcut impresionat de dialogul pe care l-am avut cu ofiţerii şi subofiţerii, cu soldaţii şi gradaţii profesionişti, dar şi cu personalul civil. Mi-au plăcut preocupările lor, nu s-au plâns de ceea ce nu au, ci mi-au vorbit de proiecte şi idealuri. Ce poate fi mai însufleţitor?! I-am găsit executând mentenanţa la tehnică, mi-au demonstrat că tehnica de luptă şi intervenţie, chiar dacă este veche, de peste treizeci de ani, porneşte la cheie. De asemenea, înlocuiau acoperişul la pavilionul principal al cazărmii şi îşi primeneau condiţiile de muncă. Bravo lor!”, a adăugat ministrul Apărării.

Sursa foto: digi24.ro