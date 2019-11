Virgil Popescu: Am fost victima unui dosar politic

Ministrul Economiei a declarat sâmbătă că în urmă cu 18 ani a fost victima unui dosar politic și că informațiile legate de o reținere a sa în anul 2000 sunt parțial adevărate.

„Informația este parțial adevărată, a fost un dosar politic în anul 2000, pentru a mă schimba din funcția de director. Au reușit să mă schimbe, dosarul s-a soluționat, pe vremea aceea reținerile se făceau de Poliție…. Parchetul nu a confirmat acea propunere de arestare, au urmat expertize în dosar, eu am fost membru într-o comisie de achiziție a Petrom, doar eu am fost întrebat. Am fost schimbat din funcția de director, dosarul s-a soluționat de două ori cu scoatere de sub urmărire penală pentru că nu există fapta, nu avem cum să influențez acea achiziție de către Petrom… Ministrul Justiției de la acea vreme Rodica Stănoiu a trimis Corpul de Control peste Parchet și a luat dosarul la Parchetul Curții de Apel Craiova. A fost un dosar politic, pot să afirm oricând, făcut ca să mă schimbe din funcția de director al Petrom. Am fost prima victimă a PSD acum 18 ani”, a spus ministrul Popescu la Antena 3.

Ministrul spune că informația apare pe un cont fals, apărut în mai 2016, în preajma alegerilor locale, și este singurul articol de pe contul respectiv. Conform informațiilor publicat pe respectivul cont, „Virgil Popescu Presedintele PNL Mehedinti si sustinatorul lui Daniel Cîrjan, a fost retinut in 2000, pentru 24 de ore, sub invinuirea savirsirii infractiunilor de fals, uz de fals, santaj si delapidare. Procurorii Parchetului National Anticoruptie (PNA) au in atentie dosarul fostului director al PETROM Mehedinti, Virgil Popescu, acuzat de santajarea patronului unei firme private, Alexandru Hornoiu, ca acesta din urma sa vinda un teren catre un apropiat al lui Popescu”.