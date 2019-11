Dăncilă: Am călătorit cu transportul în comun. Un bilet cu metroul costă 2 lei

Prezidențiabilul PSD Viorica Dăncilă a declarat, marți, că a călătorit cu transportul în comun și că un bilet pentru metrou costă 2 lei, în timp ce un bilet cu autobuzul costă între 1,3 și 1,5 lei.

„Am călătorit cu transportul în comun. Un bilet cu metroul costă 2 lei. Sau 2,3 lei. Cu autobuzul nu am călătorit, am călătorit cu metroul, dar știu că este între 1,3 și 1,5. Nu am călătorit cu autobuzul, pentru că nu am putut, am fost premier. Dar cu metroul am călătorit”, a spus Viorica Dăncilă, la dezbaterea cu presa organizată în Parlament.

Potrivit site-ului oficial al METROREX, o cartelă cu o călătorie costă 2,5 lei, în timp ce o călătorie cu două călătorii costă 5 lei.

Viorica Dăncilă a organizat, marți, o dezbatere cu presa în Parlament. Evenimentul a început la ora 18:00, cu o oră înaintea evenimentului organizat de Klaus Iohannis.