Dăncilă spune de ce nu a mers la dezbaterea lui Iohannis: Am considerat că nu este nevoie de circ

Viorica Dăncilă a declarat, marți, că a luat în calcul să meargă la dezbaterea organizată de Klaus Iohannis, însă știa că dacă va merge la eveniment vor exista multe jigniri, astfel că a considerat că „nu este nevoie de circ” și a preferat să facă propria dezbatere cu presa.

„ Să știți că am luat în calcul ambele variante. Mi-ar fi plăcut să merg acolo și să îi cer lui Klaus Iohannis să renunțe la această aroganța și lașitate și să avem totuși o debzatere. În față presei pe care a selectat-o, în fața oamenilor pe care i-a selectat. Acceptam acest lucru. Am avut multe informații că dacă voi merge acolo vor există multe jigniri și lucruri urâte. Va exista o poziție din partea președintelui care efectiv nu va pune dezbaterea de la egal la egal pe primul loc. Atunci am considerat că nu este nevoie de circ. A avut România prea mult circ și cuvinte urâte”, a spus Viorica Dăncilă, la dezbaterea organizată în Parlament.

Prezidențiabilul PSD a adăugat că nu a vrut să împartă România sau presa, precum modul în care „s-a raportat Klaus Iohannis” la presă.

„Am preferat să am o dezbatere deschisă, cu toată presă. Am considerat că aș fi acceptat modul în care s-a raportat la presă Klaus Iohannis și aș împărți presa între cei care merită să participe la dezbatere și cei care nu merită. Am vrut să nu împart nici românii, nici presa”, a subliniat Dăncilă.

Aceasta a susținut luni seară că ia în calcul să participe la evenimentul organizat de Klaus Iohannis, la Biblioteca Centrală.

Prezidențiabilul PNL a susținut că dacă Viorica Dăncilă se va prezenta la eveniment, aceasta nu va fi primită.

Pe de altă parte, Ludovic Orban a declarat că Dăncilă ar fi putut participa la dezbatere, din public.