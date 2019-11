Iohannis, apel către electoratul celorlalte partide.”PSD trebuie înlăturat din decizia statului”

Prezidențiabilul PNL Klaus Iohannis a declarat că PSD trebuie înlăturat din decizia statului prin vot. Iohannis a făcut un apel și către electoratul celorlalte partide, inclusiv cel al PSD, spunând că nu vor fi tăiate salarii și pensii.

„Am avut câteva realizari care vor influențat semnificat parcursul României. Acea înțelegere cu toate partidele pentru a aloca 2% din PIB pentru apărarea României, ne-a pus în situația de partener foarte respectat în NATO. Am avut pe urmă, spre sfârșitul mandatului, acel Summit european de la Sibiu, în care am creionat parcursul UE pentru următorul mandat de 5 ani. Am avut un mandat care a început ca un mandat de construcție, așa l-am gândit, dar pe parcurs, am ajuns de multe ori să am un mandat care de fapt trebuia să mențină România în marile coordonate dorite de români, opunându-mă PSD-ului. Am reușit să mă opun PSD-ului suficient de mult, pentru a menține România pe traiectorie europeană, pentru a menține România în spațiul valorilor europene și transatlantice. Am reușit să contracarez efectele toxice ale guvernării pesediste, centrate pe acapararea statului”, a spus prezidențiabilul PNL.

Iohannis declară că timp de 30 de ani PSD a inhibat dezvoltarea României și cred că lucrurile trebuie să se schimbe fundamentale.

„PSD trebuie înlăturat din decizia statului, dar nu oricum, ci prin mod democratic. Prin vot. Votul și votul pentru prezidențiale este de aceea extrem, extrem de important. E modalitatea prin care noi toți putem realmente să schimbăm mersul lucrurilor în România, e modalitatea prin care putem după 30 de ani să avem un președinte care lucrează pentru România și pentru români. Care poate reseta România”, a afirmat Klaus Iohannis.

„Acum pentru prezidențiale, mă bazez la votul din 24 noiembrie, evident pe alegătorii liebrali, dar proiectul nostru comun nu e finalizat. E nevoie de mobilizare și vot. Mă adresez și electoratului USR și PLUS. Suntem de aceeați parte a baricadei.Mă adresez electoratului PMP și electoratului maghiar, care am înțeles – își dorește o țară faină. Putem să realizăm împreună acest lucru. Mă adresez și electoratului PSD. Nu am niciun război cu electoratul PSD. Noi care rămânem, noi nu tăiem pensii, nu tăiem salarii. O să avem grijă ca pensiile și salariile să crească și îmi doresc ca și electoratul PSD să aibă un partid democratic, european care îi reprezintă”, a mai spus Iohannis.