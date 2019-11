Un nou grup de lucru internațional va proteja utilizatorii de internet împotriva fenomenului stalkeware

Zece organizaţii mondiale specializate în securitate cibernetică au lansat iniţiativa globală Coaliţia Împotriva Stalkerware, cu scopul de a proteja utilizatorii de internet de programele prin care hackerii monitorizează activitatea persoanelor fără ca acestea să ştie, informează Kaspersky, într-un comunicat de presă transmis joi AGERPRES.

Grupul organizaţiilor membre ale noii entităţi este format din: Avira, Electronic Frontier Foundation, European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, G Data CyberDefense, Kaspersky, Malwarebytes, National Network to End Domestic Violence, NortonLifeLock, Operation Safe Escape şi Weisser Ring.

Potrivit sursei citate, în sprijinul Zilei Internaţionale pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor (25 noiembrie), Coaliţia va lansa un portal online, www.stopstalkerware.org, cu scopul de a ajuta victimele, facilitând transferul de cunoştinţe între membri, promovând cele mai bune practici pentru dezvoltarea de software în limitele eticii şi educând publicul despre pericolele programelor de tip stalkerware.

Un obiectiv important al site-ului va fi furnizarea unor resurse online utile pentru victimele stalkerware-ului. Utilizatorii vor găsi informaţii despre ce sunt programele de tip stalkerware, ce pot face şi, cel mai important, cum să se protejeze. De asemenea, platforma va include indicii întâlnite frecvent, pentru a verifica dacă un utilizator consideră că ar fi putut fi victima unor programe de tip stalkerware şi ce paşi ar trebui să urmeze.

Conform statisticilor Kaspersky, numărul de utilizatori care se confruntă cu monitorizare online fără acordul celor vizaţi a crescut, în 2019, cu 35%, până la 37.532 de cazuri. În plus, pe parcursul acestui an, au fost detectate 380 de variante de stalkerware, cu 31% mai multe faţă de situaţia din urmă cu un an.

Specialiştii Kaspersky precizează că programele de tip stalkerware oferă posibilitatea invadării vieţii private a unei persoane şi sunt folosite în mod abuziv în cazuri de violenţă în familie şi hărţuire. Prin instalarea acestor aplicaţii, abuzatorii pot avea acces la mesajele, fotografiile, reţelele de socializare, localizarea geografică, înregistrările audio sau video ale victimei, în unele cazuri chiar în timp real. Astfel de programe rulează ascunse în fundal, fără cunoştinţa sau consimţământul victimei.

Coaliţia Împotriva Stalkerware le recomandă utilizatorilor potenţial afectaţi să contacteze imediat o organizaţie locală specializată în ajutorarea victimelor sau o agenţie de aplicare a legii pentru a contribui la aplicarea măsurilor de siguranţă pentru victime.