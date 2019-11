Vela, despre 10 august: Mușamalizarea a început chiar cu secretizarea. Implică unele răspunderi civile și penale

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, consideră că în cazul evenimentelor din 10 august 2018 a fost vorba de o ”muşamalizare” care a început chiar cu secretizarea unor documente, ceea ce ar implica ”unele răspunderi civile şi penale”.

„Muşamalizarea acestui dosar a început chiar cu secretizarea unor date şi unor evenimente care au avut loc în 10 august, pentru că dacă nu încercau o muşamalizare sau nu voiau să ascundă nimic, dosarul ar fi fost public pentru toată lumea şi nu ar fi avut nimic de ascuns. (…) Această secretizare implică unele răspunderi civile şi penale”, a declarat Vela joi, la B1 TV.

În opinia sa, desecretizarea tuturor documentelor era necesară atât pentru buna desfăşurare a anchetei referitoare la evenimentele din 10 august, cât şi pentru ca cetăţenii să afle întregul adevăr despre acel moment.

„Există şi un temei de procedură juridică, în sensul în care procurorul, care are certificat ORNISS (…), poate să parcurgă raportul, dar nu poate folosi toate datele din raport în procesul de cercetare penală. Pentru că are dreptul de a se apăra fiecare parte implicată în această anchetă şi dacă respectiva parte sau avocatul nu are certificat ORNISS, nu poate fi folosită proba respectivă de către procuror în rechizitoriu. În acelaşi timp, dacă s-ar fi păstrat aşa, admiţând că toate părţile din proces au certificat ORNISS, acel proces ar fi avut loc cu uşile închise. Aşadar, desecretizarea lui face un serviciu procesului de anchetă penală, justiţiei în sine. (…) Este o nevoie a justiţiei de a afla adevărul şi a opiniei publice de a fi la curent cu ce s-a întâmplat în 10 august”, a explicat ministrul.

El a adăugat că este dispus să desecretizeze şi convorbirile purtate prin staţie de forţele de ordine care au intervenit în Piaţa Victoriei.

„Suntem dispuşi (…), la cererea procurorilor, să mai desecretizăm documente militare (…), documente secretizate cu privire la comunicaţiile prin staţiile radio, care acum sunt secretizate şi mi s-a spus că nu pot fi desecretizate, din cauza indicativelor folosite (…). Şi eu am găsit soluţia, o să dau un ordin şi o să schimb toate indicativele. Şi atunci indicativele de mâine nu vor mai fi compatibile cu indicativele de ieri şi procurorul va avea acces, şi opinia publică ulterior, la toate discuţiile din seara zilei de 10 august”, a mai spus Marcel Vela.

