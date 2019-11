Costumele originale Batman și Robin scoase la licitație

O pereche de costume originale Batman și Robin, purtate pentru un serial de televiziune din anii ´60, vor fi scoase la licitație, în luna decembrie, într-un eveniment dedicat articolelor colecționate de omul de afaceri John Azarian.

Costumele vor fi scoase la licitație în Los Angeles, proprietarul afirmând că ar prefera ca hainele purtate de eroii săi preferați din copilărie să ajungă la un singur cumpărător.

“Nu aș vrea să fie despărțită perechea. E singura pereche originală care s-a păstrat în întregime. Mai sunt alte costume dar le mai lipsesc unele piese, ori au fost înlocuite cu imitații. Ale mele sun 100% autentice”, a explicat Azarian.Costumele au fost purtate de actorii Adam West și Burt Ward, și se numără printre cele aproximativ 200 de articole ce țin de cultura pop a anilor ´60 scoase la vânzare din colecția adunată de John Azarian vreme de trei decenii.

Cele două costume cu pelerine, mănuși și pantaloni strâmți sunt estimate la prețuri de vânzare cuprinse între 150.000 și 200.000 de dolari, pentru licitația programată pe 17 decembrie.

Pe lista obiectelor scoase la vânzare se mai găsește un telefon funcțional Batmobile Batphone (estimat la 50.000 de dolari) ca și un bust care îl reprezintă pe Shakespeare dar ascunde întrerupătorul care deschidea intrarea în peștera lui Batman în film, estimat undeva între 40.000 și 60.000 de dolari. De asemenea, vor fi licitate și articole purtate de Leonard Nimoy în rolul Spock și William Shatner, ca James T. Kirk în “Star Trek: The Original Series”. Lynda Carter, în serialul “Wonder Woman” din anii 70´.

“Sunt copilul anilor 60´. Acestea sunt emisiunile cu care am crescut și pe care le iubeam în copilărie. Nu am colecționat aceste articole ca să le vând pentru câștiguri”, a afirmat Azarian.

Licitația va valorifica un sfert din colecția lui Azarian de obiecte din cultura pop, nu mai puțin de 1.500 de articole fiind The auction items represent about 25 percent of Azarian’s pop culture collection of about 1,500 items.

“Simt că a venit timpul să merg mai departe și să las și pe altcineva să se bucure de aceste exponate măcar la fel de mult pe cât m-am bucurat eu de ele tim de 30 de ani”, a explicat colecționarul.