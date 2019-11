Pelicula ”Frozen 2/ Regatul de gheață II” a debutat cu un record de box office în America de Nord, după primul weekend pe ecrane raportând încasări de 127 de milioane de dolari.

Cinci producții Disney au reușit să adune peste 1 miliard de dolari în cinematografe în 2019. După primele zile petrecute pe ecrane, „Frozen 2”, continuarea poveștii animate din 2013, pare să fie cea de-a șasea producție care va reuși acest lucru, arată CNN.

Chiar dacă nu a reușit să depășească încasările realizate la debut de producția Pixar ”Incredibles 2” (180 de milioane de dolari), ”Frozen 2” a înregistrat cea mai mare cifră de audiență la premieră pentru o continuare produsă de Walt Disney Animation Studios, compania fondată în 1937. Noua producție este acum și animația cu cele mai mari încasări la nivel mondial din toate timpurile în weekendul premierei, cu 350 de milioane de dolari în toată lumea, depășind ”Lion King/ Regele Leu”, care adunase 245 de milioane de dolari.

Cei care promovează filmul au o fereastră destul de îngustă pentru a promova producția, pentru că în luna decembrie sunt anunțate premiere precum „Cats,” „Jumanji: The Next Level” sau „Star Wars: The Rise of Skywalker”, care ar strânge mare parte din publicul de cinema. De altfel și termenii de comparație sunt destul de provocatori, pelicula ”Frozen” din 2013 adunând aproape 1,3 miliarde de dolari, și deținând recordul pentru cele mai mari încasări ale unui film de animație până în 2019 când ”Lion King/ Regele Leu” a ajuns la un total de 1,65 miliarde de dolari încasați la nivel mondial.

Pe locul 2 al încasărilor de weekend spectatorii nord-americani au plasat ”Ford v Ferrari/ Marea provocare: Le Mans ’66”, cu 16 milioane de dolari. A treia peliculă în top este ”A Beautiful Day in the Neighborhood/ O zi minunată în cartier”, noul film inspirat din realitate care îl are pe Tom Hanks în rolul principal.

Povestea prieteniei dintre omul de televiziune Fred Rogers (Tom Hanks) și jurnalistul Tom Junod a încheiat weekendul cu 15, 5 milioane de dolari.

Pe locul 4 a debutat pe ecrane ”21 Bridges”, suspansul polițiștilor care trebuie să închidă cele 21 de poduri care asigură legătura dintre Manhattan și restul New York-ului strângând de la publicul nord-american 9,3 milioane de dolari. A cincea cifră de încasări este obținută de ”Midway/ Bătălia de la Midway”, abordarea pe care Roland Emmerich o are pentru celebra luptă din Al Doilea Război Mondial ieșind din al doilea final de săptămână petrecut pe ecrane cu încă 4,7 milioane de dolari.

Primele zece locuri ale încasărilor de weekend pentru America de Nord continuă cu comedia ”Playing with Fire/ Se-ncinge treaba!” (4,6 milioane de dolari), drama care îi are ca protagoniști pe Helen Mirren și Ian McKellen, ”The Good Liar/ Maestrul minciunilor” (cu 3,3 milioane de dolari), ”Charlie’s Angels/ Îngerii lui Charlie” (cu 3,1 miliane de dolari), ”Last Christmas/ O nouă poveste de Crăciun” (cu alte 3 milioane de dolari) și ”Joker”, thrillerul care a mai adăugat încasărilor sale 2,8 milioane de dolari.