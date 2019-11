Până marți seara stabilim forma ordonanței de urgență

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că Executivul va finaliza până marți seara forma definitivă a ordonanței de urgență privind rectificarea bugetară, el respingând informațiile potrivit cărora vor fi reduse fondurile de la Educație, Transporturi și din cofinanțarea pe fonduri europene.

”Normal, discutăm nu numai astăzi (cu miniștrii despre rectificarea bugetară – n.r.), am discutat și în săptămâna anterioară privitor la situația din punct de vedere al bugetului pe fiecare minister. Vom discuta cu toți pentru a stabili formă finală. Acum nu pot da chiar toate discuțiile, eu am o agenda publică pe care o vedeți în fiecare zi, sigur, sunt și alte întâlniri, care sunt întâlniri în care discutăm chestiuni de substanță. Aveți răbdare, nu va grăbiți, am văzut că au apărut tot felul de informații pe surse, obiectivul meu este că până la finalul zilei de mâine să stabilim forma definitivă a ordonanței de urgență privind rectificarea bugetară. În rectificarea bugetară avem câteva obiective pe care le urmărim”, a declarat Ludovic Orban.

El a precizat că primul și cel mai important obiectiv este asigurarea resurselor financiare pentru toate instituțiile publice și pentru toate autoritățile locale, resurse financiare care sunt ”indispensabile” pentru bună funcționare, plata salariilor, pentru plata diferitelor drepturi sociale, pentru plata unor cheltuieli de funcționare cum sunt iluminatul public, încălzirea școlilor și alte categorii de cheltuieli.

”Al doilea obiectiv este acela de a elimina practica guvernelor anterioare, de a pune pe spinarea mediului de afaceri, cheltuielile nesăbuite care au fost provocate, și aici v-am dat câteva exemple. Avem că obiectiv în această rectificare să ajungem la zi cu rambursarea TVA-ului către companii, pentru că este inadmisibil să menții în mod artificial un deficit și să lipsești companiile de dreptul lor legal și anume de banii la care au dreptul privind rambursarea TVA-ului. De asemenea, alocăm bani pentru a asigura decontarea tuturor plăților care trebuie făcute de către Casă Națională de Asigurări de Sănătate. V-am spus că sunt concedii medicale nedecontate și de 11 luni iar suma necesară pentru a asigura aceste plăti, care repet, sunt plăti legale care trebuie făcute către angajatori în baza legii privind decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut pentru diferite categorii de concedii. Nu în ultimul rând urmărim să ajungem cât de cât la zi cu plata situațiilor de lucrări pe toate proiectele de investiții, indiferent că este vorba de investiții la nivel guvernamental sau că este vorba de investiții în cadrul Planului Național de Dezvoltare Locală. De asemenea căutăm să eliminăm toate cheltuielile nenecesare și mai ale să eliminăm din structura bugetului cheltuieli care nu pot fi efectuate și care au fost trecut acolo fără că să existe efectiv posibilitatea de a putea fi efectuate până la finele anului 2019”, a adăugat premierul.

De asemenea, el a precizat că vor fi majorate sumele de bani care reprezintă transferul de la bugetul de stat pentru fondul de pensii, pentru a asigura plata pensiilor, pentru că ”vechiul guvern nu a avut grijă să aloce suficienți bani în bugetul statului că transferuri către bugetul de pensii”.

Orban a negat că vor fi tăiate fonduri de la Educație, Transporturi și din cofinanțarea pe fonduri europene.

”Nu va bazați pe zvonuri. Vom alocă resursele financiare pentru cofinanțarea oricărui program care aduce beneficii către români. Astea sunt fitilele care sunt băgate de oameni rău intenționați, cel mai probabil din zona PSD-ului, și care nu au nicio legătură cu realitatea. Veți vedea formă proiectului ordonanței de urgență, va fi făcută public și o vom adopta până la finalul acestei săptămâni”, a mai spus Ludovic Orban.

El a menționat că marți, de la ora 10, vor avea loc consultările cu partenerii sociali în cadrul Consiliului Tripartid.