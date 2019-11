Cum sa ai grija de ficusul din apartament

Atunci cand stai la apartament, singura optiune prin care poti sa te apropii mai mult de natura, o reprezinta plantele la ghiveci. Acestea pot fi la fel de frumoase si decorative, precum plantele de gradina. Daca stii cum sa le ingrijesti si ce conditii sa le oferi, te vei putea bucura de ele pentru foarte mult timp. De exemplu, o planta din ce in ce mai cautata este ficusul, deoarece este foarte decorativ prin frunzele sale si ofera o pata de culoare in orice incapere. Dar pentru a putea sa se dezvolte armonios, trebuie sa ai cateva notiune de baza, despre ingrijirea acestuia.

Planta de ficus, ce exista in peste 800 de specii diferite, poate fi descrisa ca o planta viguroasa, lemnoasa, cu frunze mari de o culoare verde inchis, uneori cu o tenta spre galben. Frunzele unui ficus sunt foarte delicate, iar lumina si caldura le pot arde. Un ficus de apartament o sa fie multumit daca primeste lumina dimineata, iar dupa pranz ramane in umbra. Cu toate ca se spune ca este o planta pretentioasa, aceasta poate trai multi ani, daca este ingrijita corect. Mai mult decat atat, este o planta care ajuta si la imbunatatirea calitatii aerului dintr-o incapere.

Daca vrei sa inveti cateva informatii noi despre ficusul tau si despre cum sa il ingrijesti mai bine, poti sa achizitionezi o carte sau doua, despre ingrijirea plantelor de apartament – iar despre ficusi, trebuie sa stiti ca sunt printre cele mai rezistente plante de apartament. Cartile de specialitate va vor oferi toate informatiile de care aveti nevoie, despre plantele de apartament de care dispuneti sau despre cele pe care doriti sa le achizitionati in viitor. Astfel de informatii sunt utile si extrem de pretioase, iar daca le aveti deja in biblioteca personala, cu atat mai bine, deoarece aveti acces la informatie oricand.

Cele mai cautate trei specii de ficus sunt: Ficus Ginseng, Ficus Benjamina si Ficus Elastica. Dintre cele trei, Ficus Elastica este cel mai apreciat, datorita frunzelor sale mari, late si lucioase, extrem de decorative. Este extrem de important sa pastrezi un grad de umiditate relativ crescut al solului pentru ficus. Verificarea periodica a pamantului din ghiveci devine, asadar, utila. De asemenea, ficusul are nevoie si de o cantitate mare de nutrienti pentru a creste. In astfel de cazuri, poti opta pentru ingrasaminte o data pe luna (primavara si vara), iar in sezonul rece (toamna si iarna) o data la doua luni.

Urmand aceste sfaturi simple si usor de pus in practica, te vei putea bucura de un ficus viguros, care creste si se dezvolta armonios. Te va incanta cu frumusetea lui – o frumusete eleganta si simpla, care va decora orice incapere. Ficusul, pe langa alte plante de apartament, merita sa isi faca loc in locuinta ta, mai ales daca esti iubitor sau iubitoare de flori. Nu trebuie sa stai la casa ca sa te bucuri de natura, deoarece poti aduce natura la tine acasa, prin intermediul catorva plante de apartament, usor de ingrijit si de intretinut.