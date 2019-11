Entorsa: ce sa faci?

Vremea s-a stricat si ne asteptam, in curand, sa apara gheata si poleiul pe strazi. Incercam sa mergem cat se poate de atenti, sa folosim incaltaminte cu talpa antiderapanta si totusi, intr-o clipa de neatentie, prindem o portiune de gheata ca “oglinda” si piciorul nostru se va rasuci in cel mai urat mod cu putinta. Poate nu ne frangem piciorul, insa adesea se intampla sa suferim o entorsa.

Gheata este primul ajutor impotriva uneia dintre cele mai urate vatamari. Entorsa gleznei este un traumatism care afecteaza articulatia dintre glezna si picior. Este una dintre cele mai frecvente accidentari in sport (volei, baschet, fotbal, rugby, atletism etc.), dar si in viata de zi cu zi. Entorsa gleznei este o leziune care afecteaza in principal ligamentele, dar uneori nu ocoleste nici muschii si nici tendoanele invecinate.

Entorsa gleznei este un fenomen care apare atunci cand excursia articulatiei gleznei depaseste limita fiziologica, intr-un mod necontrolat si pasiv. De obicei, aceasta vatamare este rezultatul unui singur episod (asa-numita „replica”) si se numeste „denaturare acuta”. Cu toate acestea, cazurile de denaturare cronica nu sunt rare, adica un compromis articular datorita repetarii mai multor stimuli mai putin intensi. Deteriorarea se produce mai ales cu miscarile de rotatie interna (mai frecvente) sau exterioare ale piciorului.

Leziunile articulare pot fi foarte greu de vindecat, chiar mai greu decat o fractura osoasa. Aceasta inseamna ca cel mai important factor este prevenirea. In caz de accident, este necesar sa intelegi imediat daca este vorba de o glezna sucita sau un traumatism minor. Trebuie sa apara simptome precum: durere, limitarea mobilitatii, umflarea si edemul. Severitatea unei entorse a gleznei este variabila. Daca umflarea include toata articulatia si durerea este foarte puternica este necesar ne prezentam la medic.

Stiai insa ca entorsa poate fi si prevenita? Desigur, sunt cazuri cand, pur si simplu, nu ai ce sa faci, insa probabilitatea de a suferi o entorsa poate sa depinda si de stilul tau de viata. Daca ai un stil de viata sedentar si greutatea ta o depaseste pe cea normala, sansele de a suferi o entorsa sunt mult mai mari. Poti incepe sa pierzi greutate prin practicarea unor exercitii fizice usoare, precum Pilates.

Intr-o lume ideala, Pilates ar fi sportul national. De fapt, aceasta disciplina, la jumatatea distantei dintre gimnastica si yoga, este o activitate sportiva bogata si completa, care se potriveste bine tuturor, astfel incat spectrul exercitiilor sale este larg. Intre intindere, respiratie, elasticitate, concentrare, cuvintele cheie pentru a defini Pilates si beneficiile pe care aceasta tehnica le aduce corpului si starii noastre fizice sunt multe si diferite. In general, lectiile pot dura intre 55 si 60 de minute. Pilates este un adevarat stil de viata, care, chiar daca nu este practicat in prezent de toata lumea, are numeroase beneficii pentru sanatate.

Prin urmare, printre beneficiile Pilates, putem mentiona elasticitatea, care este un pilon al disciplinei. Flexibilitatea obtinuta ne poate feri inclusiv de accidentari precum entorsa sau chiar fracturile. Dar asta nu este totul! La aceasta elasticitate se va adauga o mai buna coordonare a corpului, a membrelor si, in final, a fiecarei miscari.

Metoda Pilates te ajuta, de asemenea, sa reduci durerile sau toate problemele de spate pe care corpul nostru le poate simti. Dar aceasta metoda ne permite, de asemenea, sa reducem stresul si sa actionam considerabil asupra acestei probleme, datorita unei posturi mai bune si a unei respiratii mai bune.

Asa ca, pregateste-te din timp pentru a face fata conditiilor meteo extreme.