La ce trebuie sa fii atent atunci cand achizitionezi o placa video second hand

Placa video este una dintre cele mai importante componente din cadrul unui computer. Aceasta contribuie la aparitia imaginii pe ecranul computer-ului. Chiar daca aceasta componenta are o durata de utilizare mare, la un moment dat se intampla ca aceasta sa se strice. Sau, la un moment dat placa video aflata in componenta computer-ului va deveni veche pentru cerintele jocurilor noi aparute. Indiferent de motiv, la un moment dat proprietarul unui computer va trebui sa achizitioneze o noua plca video. Ca multe alte obiecte si placa video poate fi achizitionata noua sau second hand. Avand in vedere ca pretul unei placi video second hand este mai mic decat pretul unei placi video noi, primul instinct este de a achizitiona o placa video second hand. Este aceasta decizie o decizie buna? Depinde de anumite aspecte.

Criterii care trebuie respectate pentru a putea achizitiona o placa video second hand buna

Pentru ca placa video second hand sa nu cedeze dupa doar cateva zile de la achizitionare este necesar ca aceasta achizitie sa tina cont de niste aspecte, cateva dintre cele mai importante fiind:

Mediul din care se achizitioneaza placa video second hand. Persoanele care doresc achizitionarea unei placi video second hand pot face aceasta achizitie din doua surse, si anume:

De la persoane private. Apelarea la aceasta sursa nu este o idee foarte buna pentru ca nu ofera posibilitatea de a trimite inapoi placa video in cazul in care aceasta se strica la scurt timp de la achizitionare sau, in cazul in care aceasta nu corespunde din punct de vedere a specificatiilor tehnice. De asemenea, exista riscul de a plati mai mult decat este normal pentru achizitionarea unei placi video second hand, asta in cazul in care cumparatorul nu este la curent cu preturile componentelor pc.

Dintr-un magazin specializat ca https://atxcomputers.ro. Aceasta solutie este cea mai buna varianta pentru achizitionarea unei placi video second hand. Pe langa faptul un magazin ofera garantie pentru produsul vandut, ofera si posibilitatea de a retrimite placa video in cazul in care aceasta sa stricat sau nu este conforma din punct de vedere a specificatiilor tehnice. Preturile mici la care sunt comercializate placile video second hand constituie un alt motiv pentru care magazinul specializat este o varianta buna pentru achizitionarea unei placi video second hand.

Brand-ul care a fabricat placa video. Avand in vedere ca este vorba despre placi video second hand este necesar ca acestea sa fie fabricate doar de catre firme foarte cunoscute la nivel international. In cazul in care acest detaliu este ignorat exista toate sansele ca placa video achizitionata la mana a doua sa cedeze mult mai repede. Perioada de garantie oferita. In mod normal, o placa video second hand decenta are o garantie de minim un an. Nu in ultimul rand, pretul placii video trebuie sa fie un alt detaliu care trebuie avut in vedere in momentul achizitionarii unei placi video second hand. Pentru ca aceasta achizitie sa fie eficienta din punct de vedere a pretului este necesar ca pretul unei placi video second hand sa fie cu minim 20% mai mic decat pretul unei placi video noi.

Concluzii

Achizitionarea componentelor pc la mana a doua este o idee buna atat timp cat sunt respectate anumite criterii, cateva dintre acestea fiind prezentate in cadrul acestui articol.