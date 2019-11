Sfaturi pentru a avea angajati motivati

Sa fii antreprenor nu este un lucru deloc usor. Pe langa problemele financiare cu care este posibil sa te confrunti trebuie sa gestionezi cat mai eficient un grup de oameni. De modul in care este gestionat grupul de oameni care lucreaza in firma depinde succesul sau insuccesul afacerii. Pentru ca afacerea sa mearga cat mai bine este necesara crearea unui grup de oameni omogen, profesionist si foarte bine motivat. Este un lucru destul de greu avand in vedere ca fiecare om este diferit din punct de vedere al caracterului, temperamentului, personalitatii, etc.

Ponturi pentru motivarea angajatilor

Pentru ca angajatii sa fie cat mai motivati este necesar ca antreprenorul sa stie cat mai multe informatii despre oamenii aflati in subordine. De asemenea, este necesara aplicarea anumitor strategii de management al resurselor umane, cateva dintre cele mai importante astfel de strategii fiind:

Recompensarea performantei. Acest detaliu este cel mai important aspect care trebuie pus in practica de catre orice antreprenor care isi doreste sa aiba angajati cat mai eficienti. In primul rand, oamenii lucreaza pentru a castiga bani. In cazul in care acestia nu sunt platiti corespunzator atunci motivatia angajatilor scade si, implicit si eficienta lor. Pentru ca totul sa mearga bine este necesara gasirea unei modalitati prin care angajatii sa fie recompensati astfel incat acestia sa fie motivati sa devina din ce in ce mai productivi.

Crearea unui mediu de lucru propice performantei. Apicarea acestei strategii de motivare a angatilor presupune oferirea tuturor accesoriilor necesare desfasurarii activitatii. De exemplu, in cazul in care este vorba despre un personal care lucreaza in cadrul unui birou, acestora trebuie sa li se puna la dispozitie printre altele, birou utilat complet, computer, imprimanta sau cartuse cerneala.

Fiecare angajat care lucreaza in cadrul unei firme trebuie sa fie cunoscut personal de catre proprietarul firmei. In felul acesta, antreprenorul va afla care sunt lucrurile care il motiveaza pe angajat si va pune in aplicare respectivele lucruri astfel incat angajatul sa fie motivat pentru a lucra cat mai eficient.

Stabilirea unor obiective pe care fiecare angajat trebuie sa le indeplineasca. Aplicarea acestei strategii este esentiala in cazul in care se doreste crearea unui grup de oameni profesionisti. Neaplicand aceasta strategie oamenii nu vor sti care sunt telurile pe care trebuie sa le atinga motiv pentru care acestia vor fi apatici, nu vor acorda o atentie deosebita modului in care lucreaza si vor fi foarte nerabdatori ca programul de lucru sa se termine cat mai repede.

Nu in ultimul rand, iesirile in grup sunt o alta strategie prin care se poate suda un grup unit, profesionist, care sa traga impreuna pentru atingerea obiectivelor firmei.

Concluzii

Atingerea succesului in afaceri depinde de multe criterii, oamenii care lucreaza in cadrul afacerii fiind unul dintre cele mai importante criterii de care depinde atingerea succesului. Pentru ca totul sa mearga bine este necesar ca personalul care lucreaza in cadrul firmei sa fie motivat in fiecare zi pentru a munci intr-un mod cat mai profesionist si eficient.