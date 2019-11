Sumarul evenimentelor interne

Miercuri, 27 noiembrie

09:30 – Premierul Ludovic Orban participă la conferința „Buget și fiscalitate 2020: dinspre politica oficială spre mediul de afaceri”, organizată de CursDeGuvernare.ro, cu sprijinul ASE și AMCHAM (Aula Magna, ASE).

12:00 – Președintele Klaus Iohannis îl primește pe președintele-ales al Consiliului European, Charles Michel (Palatul Cotroceni).

16:00 – Premierul Ludovic Orban participă la ședința CSAT (Palatul Cotroceni).

18:00 – Premierul Ludovic Orban are o întâlnire cu Radu Ioanid, directorul Diviziei de Programe Arhivistice Internaționale din cadrul Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington DC (Palatul Victoria).

19:00 – Concert Grimus & Braii (Quantic Club, București).

20:00 – Concert Powerwolf (Arenele Romane, București).

Alte Evenimente

– Campionatele Mondiale de gimnastică. (4 octombrie – 13 decembrie)

– Cele mai noi producţii germane vor putea fi vizionate la Bucureşti, la cea de a 14-a ediţie a Zilelor Filmului German (Cinema Elvire Popesco, București). (21 noiembrie – 27 noiembrie)

– Curtea Constituţională este aşteptată să valideze alegerile prezidenţiale, după al doilea tur al scrutinului. (25 noiembrie – 29 noiembrie)

– Festivalul Baletului Rusesc – Spărgătorul de Nuci (Sala Palatului, București). (25 noiembrie – 27 noiembrie)

– Parlamentul îşi reia activitatea curentă după perioada alegerilor prezidenţiale în care deputaţii şi senatorii au avut mai mult lucrări în comisii sau în circumscripţiile electorale. (25 noiembrie – 27 noiembrie)

REMEMBER 27 noiembrie 2019

1701 – S–a născut fizicianul şi astronomul Anders Celsius, cel care a inventat scara termometrică centesimală, Scara Celsius. Este fondatorul, în 1731, al primului Observator Astronomic din Suedia (m. 25 aprilie 1744)

1818 – S–a născut omul de cultură Aron Pumnul, unul dintre fruntaşii Revoluţiei din Transilvania de la 1848, profesor al lui Mihai Eminescu, la Cernăuţi (m. 12 ianuarie 1866)

1867 – S–a născut savantul Grigore Antipa, membru al Academiei Române, cel care a fondat Muzeul de Istorie Naturală din Bucureşti şi a întemeiat şcoala românească de hidrobiologie, ihtiologie şi oceanologie (m. 1944).

1884 – S–a născut poetul, prozatorul şi dramaturgul Vasile Voiculescu: “Pârgă”, “Zahei orbul”, “Capul de zimbru”, “Lostriţa. Căprioara din vis” (m. 26 aprilie 1963).

1885 – S–a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept “creator al romanului românesc modern”; a fost director al Teatrului Naţional din Bucureşti, preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români, membru al Academiei Române (romanele “Ion”, Răscoala”, “Pădurea Spânzuraţilor”) (m. 1 septembrie 1944)

1888 – A încetat din viaţă George Ioanid, profesor de greacă, membru de onoare al Societăţii Academice Române (n. 1800)

1895 – S–a născut Pierre–Paul Grassé, celebru zoolog, membru al Academiei de Ştiinţă a Franţei, din 1948 (d. 1985).

1912 – S–a născut actriţa Dina Cocea. A fost profesoară la IATC, avându–i ca studenţi, printre alţii, pe Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Ion Fiscuteanu (m. octombrie 2008).

1913 – S–a născut actriţa Nineta Gusti (m. 4 iunie 2002)

1921 – S–a născut Alexander Dubcek, om politic, prim secretar al Partidului Comunist din Cehoslovacia (1968–1969), iniţiatorul „Primăverii de la Praga” din 1968 (m. 8 noiembrie 1992).

1940 – A avut loc asasinarea de către legionari, în pădurea Snagov, a lui Virgil Madgearu, economist, sociolog, profesor universitar, fost ministru naţional–ţărănist (n. 14 decembrie 1887).

1940 – Legionarii îl asasinează pe Nicolae Iorga, istoric, scriitor, publicist şi om politic (n. 17 ianuarie 1871)

1942 – S–a născut Jimi Hendrix, solist vocal şi compozitor, unul dintre cei mai mari chitarişti rock (m. 1970)

1953 – A încetat din viaţă dramaturgul Eugene O’Neill, reprezentant de seamă a teatrului modern american, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (“Din jale se întrupează Electra”) (n. 16 octombrie 1888)

1970 – A încetat din viaţă Petru Comarnescu, critic literar şi de artă, memorialist, iniţiator al grupării “Criterion” (n. 23 noiembrie 1905)

1972 – A încetat din viaţă poetul Victor Eftimiu. A fost directorul Teatrului Naţional din Bucureşti, al Teatrului Naţional şi al Operei din Cluj; membru al Academiei Române (n. 24 ianuarie 1889).

1991 – A început vizita la Bucureşti a premierului elen Constantin Mitzotakis, care a avut ca principal efect semnarea, la 28 noiembrie, a Tratatului de prietenie, cooperare şi bună vecinătate dintre România şi Republica Elenă.

1992 – A fost parafat Acordul de comerţ liber între România şi ţările membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.

1996 – Preşedintele în exerciţiu al României i-a graţiat, prin decret prezidenţial, pe ultimii şase foşti membri ai Comitetului Politic Executiv (CPEx) al PCR.

2000 – A încetat din viaţă fotbalistul Toma Dumitru (n. 25 noiembrie 1937)

2000 – A încetat din viaţă mezzo–soprana Elena Cernei, solistă a Operei Naţionale Române vreme de mai bine de 25 de ani (n. 1 martie 1924)

2001 – S-au deschis, la Petersberg, la reşedinţa oaspeţilor Germaniei, de lângă Bonn, lucrările Conferinţei inter-afgane privind viitorul politic al Afganistanului.

2002 – Guvernul a promovat prin ordonanţă de urgenţă Legea offset-ului, care prevede că toate comenzile de echipament militar de pe piaţa externă vor trebui completate de comenzi la nivel intern.

2003 – Noii miniştri ai Sănătăţii şi Integrării Europene, Ovidiu Brânzan şi Alexandru Fărcaş, au depus, la Palatul Cotroceni, jurământul în faţa preşedintelui Ion Iliescu.

2004 – Revoluţia Portocalie: Parlamentul ucrainean a invalidat rezultatul alegerilor prezidenţiale.

2005 – Alegeri în Cecenia, în condiţii stricte de securitate.

2006 – Segolene Royal a fost desemnată oficial candidatul PS francez la prezidenţiale.

2009 – Preşedintele CE, Jose Manuel Barroso, a anunţat, la Bruxelles, lista comisarilor desemnaţi, din partea României fiind anunţat Dacian Cioloş pentru portofoliul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

2010 – A încetat din viaţă cineastul american Irvin Kershner, regizorul filmului „Imperiul Contraatacă” (1980), al doilea lungmetraj din seria „Star Wars”, „James Bond” – „Niciodată să nu spui niciodată/ Never Say Never Again” (1983) (n. 29 aprilie 1923)

Evenimente previzibile

30 noiembrie – 15 decembrie – Campionatul Mondial de handbal feminin.

1 decembrie – Ultima cursă de Formula 1 a anului – Marele Premiu al statutlui Abu Dhabi.

8 decembrie – Ministerul Sănătăţii organizează concursul de intrare în Rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie. Concursul se va desfăşura în şase centre universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, după aceeaşi metodologie, pe o durată de 4 ore, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări.