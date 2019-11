Doina Gradea, în fața deputaților: ”Tot timpul sunt calomnii la adresa noastră”

Doina Gradea, preşedinte – director general al Societăţii Române de Televiziune a fost audiată miercuri în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă de la Camera Deputaților, din Parlamentul României: ”Tot timpul sunt calomnii la adresa noastră”

Doina Gradea, preşedinte – director general al Societăţii Române de Televiziune a fost audiată miercuri în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă de la Camera Deputaților.

”Gradea de la TVR nu poate răspunde de ce televiziunea publică transmite filme asiatice și teleshopping în loc de moțiune de cenzură. De asemenea Doina Gradea minte pe față confruntată cu datele din raportul Curții de Conturi pe 2018. Care arată ca ea și-a alocat un salariu mai mare decât normele legale. Dacă nu a avut curajul să recunoască ilegalitățile pe care le face, voi ieși în curând cu dovezile din raportul Curții de Conturi. Cadou pentru români: de 1 dec. TVR va transmite direct și de la Buzău. De acolo vine noul președinte al PSD. Teleorman nu mai este la modă”, a notat deputatul Iulian Bulai, membru în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

”Eu ca președinte director general nu primesc indemnizație asemenea miniștrilor. Este un venit salarial negociat conform legii”, a spus Doina Gradea.

”Rolul televiziunii române ca și cel al radio-ului este foarte precis stabilită în lege și se referă la informare, promovarea valorilor, echidistanță, educație culturală”, a explicat Gradea înainte să răspundă acuzației că postul public nu a transmis dezbaterile privind moțiunea de cenzură din Parlament: ”Nu am transmis integral. A fost decizia directorului de programe, a directorului de știri și a directorului de la TVR1 și de la TVR2, nu am transmis integral dar am transmis destul de mult”, a arătat șefa de la TVR.

Deputații au solicitat ”audierea doamnei Doina Gradea, Preşedinte – director general al Societăţii Române de Televiziune, în legătură cu abaterile constatate şi consemnate în Raportul de audit financiar, nr. C/6236/26.07.2019, al Curţii de Conturi a României, asupra contului anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 2018 la Societatea Română de Televiziune precum şi cu privire la decizia, în primă instanţă, a Tribunalului Bucureşti, care a catalogat drept abuzivă rezilierea contractului cu echipa emisiunii «Starea Naţiei» de către conducerea TVR”, notează ordinea de zi a comisiei.

”Tribunalul Bucureşti a catalogat, în primă instanţă, drept abuzivă rezilierea contractului cu echipa emisiunii „Starea Naţiei“ de către conducerea TVR, postul public trebuind să-i plătească lui Dragoş Pătraru penalităţi de reziliere de 29.850 de euro, echivalentul a 140.000 de lei. La sfârşitul lunii iunie 2018, Dragoş Pătraru, realizatorul emisiunii, declara că „Starea Naţiei“ a fost scoasă din grila TVR 1 din cauza presiunilor exercitate de PSD şi executate de Preşedintele-director general al instituţiei, Gradea Doina, lucru care se şi confirmă acum în urma constatării formulate de către Tribunalul Bucureşti`, explica la începutul lunii octombrie deputatul Gigel Știrbu, președintele Comisiei.

”Noi nu făcut decât să nu prelungim contractul, noi nu am încetat contractul. Când a încetat contractul, la temen, nu l-am mai prelungit”, a răspuns Doina Gradea, miercuri în fața deputaților.

”Legea este foarte clară. Televiziunea publică nu a greșit cu nimic, sper. A fost extrem de echidistantă, a împărțit timpii, s-a tras la sorți în prezența tuturor staffurilor electorale. Ne asigurăm că există echidistanță. E posibil să greșim câteodată. O să vin și o să-mi cer scuze în numele colegilor, dacă greșim. Dar să vedem unde este greșeala. Din punct de vedere legal. Moral au fost multe greșite și înainte. Eu am venit în urmă cu aproape doi ani. Am constatat multe lucruri în neregulă. Foarte multe. Pe care încercăm să le reparăm. E posibil să mai greșim. O să venim în fața dumneavoastră. Ne dorim să existe discuții. Constructive. Unde am încălcat legea să fim penalizați. Ne schimbați, nu ne schimbați, ne atrageți atenția. Dar tot timpul sunt calomnii la adresa noastră, n-am făcut, n-am făcut, n-am făcut”, a explicat Doina Gradea. După un comentariu disprețuitor al unuia dintre deputați, preşedintele – director general al Societăţii Române de Televiziune a răspuns: ”e o jignire, o calomnie adresată de domnul deputat, cu tot respectul. Aceste lucruri vorbesc despre cei care le pronunță. Eu nu le primesc”

Sindicatul Român al Jurnaliștilor Media Sind a anunțat miercuri că a convocat Adunarea Generală a organizației pentru declanșarea conflictului de muncă în Televiziunea Națională. Deputații i-au cerut să comenteze și ”eșuarea negocierilor între angajați și instituție privind contractul colectiv de muncă”. ”Sunteți greșit informat, nu au eșuat negocierile, nici nu au început. Astăzi a fost prima întâlnire. Negocierile încept într-un anumit fel”, a răspuns Doina Gradea.

În încheierea audierii, Doina Gradea a solicitat sprijinul politicienilor pentru obținerea frecvenței naționale din Republica Moldova pentru TVR Moldova.

”În situaţia în care dumneavoastră sunteţi la conducerea acestei instituţii atunci când această instituţie vine cu bugetul în faţa comisiei, eu vă anunţ de pe acum, nu voi vota bugetul pe care dumneavoastră îl solicitaţi, dacă veţi fi director general, şi voi face toate diligenţele pentru a convinge cât mai mulţi colegi de-ai mei pentru a nu vă vota acest buget”, a concluzionat Gigel Ştirbu, Preşedintele Comisiei de cultură din Camera Deputaţilor.