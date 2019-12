Laszlo Borbely: Lansăm proiectul ‘România durabilă’

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului a lansat, marţi, proiectul „România durabilă – dezvoltarea cadrului strategic şi instituţional pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, care prevede ca până anul viitor să fie finalizaţi indicatorii de dezvoltare durabilă.

„Astăzi este lansarea acestui proiect de 5 milioane de euro, ‘România durabilă’, care are mai multe componente care ţin de o serie de indicatori. Prin acest proiect, până anul viitor, noi vom finaliza indicatorii de dezvoltare durabilă şi atunci, concret, una dintre ţintele acestui proiect este ca începând din 2021 bugetul României să fie elaborat şi pe baza acestor indicatori şi a acestor ţinte de dezvoltare durabilă. O să avem, de asemenea, o componentă puternică de comunicare. (…) Este un moment important în activitatea Departamentului. Avem un document de bază care a fost adoptat de Adunarea Generală ONU în 2015, au trecut patru ani, trebuie să facem un inventar – ce am făcut în aceşti patru ani şi trebuie să vedem ce facem în continuare. Este vorba de 17 obiective şi 169 de ţinte”, a spus coordonatorul Departamentului, Laszlo Borbely, la evenimentul de lansare a proiectului.

El a adăugat că, potrivit unui clasament pe care îl face în fiecare an o fundaţie de prestigiu, România este pe locul 44 din 157 de ţări la capitolul dezvoltare durabilă, însă este pe penultimul loc între ţările din Uniunea Europeană.

„Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, care s-a înfiinţat acum doi ani, a revizuit Strategia de Dezvoltare Durabilă a României anul trecut, a apărut prin hotărâre de Guvern, Guvernul are un Comitet interdepartamental care analizează de două-trei ori pe an în ce stadiu ne aflăm cu implementarea acestei strategii. (…) Până în 2022 va trebui să avem acea reţea interinstituţională care să asigure funcţionarea implementării, care nu e doar Comitetul interdepartamental, care s-a înfiinţat, ci şi un Consiliu consultativ, format din înţelepţii neamului, 34 de oameni. Vor fi 17 comisii pe diferite domenii”, a arătat el.

Potrivit acestuia, o altă ţintă este ”un plan de acţiuni care se va finaliza până la jumătatea anului viitor şi care va trasa acei indicatori şi acele elemente de care trebuie să ţină cont România până în 2030”.

”O să vă dau un exemplu concret. Vorbim despre la risipa alimentară. Am aflat anul trecut că e o lege din 2016, dar nu are norme finalizate. Într-o lună, în acel Comitet interministerial, am urgentat, iar din ianuarie avem normele de aplicare. Aceste norme nu se aplică cum ar trebui pentru că legea nu este obligatorie pentru lanţurile de magazine. Mai trebuie să modificăm legea, să fie obligatorie, pentru ca fiecare să vadă ce poate face mai mult, începând cu alimentele care se mai pot consuma şi pot fi trimise la cantine sociale, sau altele”, a menţionat Laszlo Borbely.

Consilierul de stat a subliniat că, în ceea ce priveşte Educaţia, Departamentul pe care îl conduce a avut foarte multe iniţiative, printre care a amintit traducerea unei cărţi din limba franceză – „Cum să ai o alimentaţie sănătoasă” – carte care va ajunge în toate şcolile din România.