De ce sa alegem cazarea in Bucovina in perioada sarbatorilor de iarna?

Bucovina este o zona pitoreasca a Romaniei, ceea ce inseamna ca aici traditiile si obiceiurile stravechi sunt pastrare cu sfintenie din generatie in generatie.

Urmeaza perioada sarbatorilor de iarna, prilej cu care in aceasta regiune se desfasoara foarte multe datini. Datinile incep inca de pe 6 decembrie, cand sarbatorim Sfantul Nicolae si tin pana la sfarsitul lunii ianuarie, de Sfantul Ioan. In tot acest timp, se desfasoara foarte multe manifestari artistice, iar elementele vestimentare populare si decorurile ne duc cu gandul la un carnaval etno.

In fiecare an, sarbatorile incep cu primenitul caselor. Practic, gospodinele fac o curatenie generala in fiecare colt al caselor, decorandu-le cu elemente de Craciun, iar in acelasi timp, barbatii se ocupa de ingrijirea curtilor. Craciunul este o perioada magica din an, ceea ce inseamna ca trebuie sa il intampinam in curatenie, atat in casa, dar mai ales in suflete.

Pe durata postului, femeile din Bucovina iau parte cu regularitate la sezatori, unde impartasesc pareri referitoare la felurile de mancare ce urmeaza sa se pregateasca de Craciun.

Dupa ce postul debuteaza, tinerii se organizeaza si incep sa puna la punct fiecare detaliu cu privire la itinerariul ce il vor parcurge pe durata sarbatorilor.

Cetele de colindatori sunt formate din fete si baieti cu o voce placuta si un comportament exemplar, iar pregatirea costumatiilor de sarbatoare revine partii feminine, ce contribuie cu tot felul de accesorii populare, panglici si margele.

Cazarea in Bucovina in sezonul rece este o idee inspirata, deoarece putem lua parte la toate aceste traditii si obiceiuri stramosesti.

O zi cu semnificatie este considerata a fi si Ignatul, atunci cand se sacrifica porcii, pentru ca mesele de sarbatoare sa fie imbelsugate. Pregatirea tuturor preparatelor traditionale se face doar din ingrediente naturale, din gospodariile bucovenesti.

Urmeaza mai apoi Ajunul Craciunului, care este presarat de foarte multe obiceiuri specifice zonei. Inca de dimineata, gospodinele arunca spre rasarit boabe de grau, pentru ca pasarile salbatice sa nu le distruga viitoarea recolta. Mai apoi, intreaga familie incepe impodobirea bradului, care este o adevarata emblema a vietii vesnice.

Imediat ce se insereaza, incepe colindatul, iar aceasta activitate este deschisa mai intai de catre copii.

In Bucovina, sarbatorile de iarna se pastreaza mult mai mult comparativ cu celelalte zone din Romania.

Baietii obisnuiesc sa mearga sa colinde casele fetelor nemaritate, dupa care sunt invitati in casa si serviti cu foarte multe bunatati.

Toate aceste obiceiuri sunt considerate a fi zestrea poporului romanesc, pe care trebuie sa o transmitem din generatie in generatie. De Anul Nou, datinile cele mai cunoscute sunt plugusorul si mersul cu uratul. Tinerii se costumeaza in diferite personaje, cum ar fi capra, urs, tigani, politisti, fiind condusi de catre un capitan.

Mascatii se impart in doua mari categorii: frumosi si urati. Prima categorie semnifica personaje precum jandarmii, ministri, generali, iar costumele lor sunt concepute din uniforme militare, la care se aplica diverse elemente decorative.

Uratii sunt reprezentati de vrajitori, babe, doctori, negustori, iar mastile pe care le poarta sunt simboluri ale cultului stramosesc.

Pe langa toate aceste obiceiuri cu caracter traditionalist, un alt motiv pentru care sa alegem cazarea in Bucovina este faptul ca aici avem parte si de sporturile de iarna, fiind o zona predominant montana.

Partii de ski gasim atat la Vatra Dornei, cat si la Gura Humorului, acestea deschizandu-se chiar cu cateva zile inainte de Craciun.

Partia denumita “Parc 1” se afla in Vatra Dornei, fiind destinata schiorilor cu experienta medie si avansata, iar lungimea ei este de aproximativ 900 de metri. Aceasta locatie este una dintre preferatele turistilor, datorita faptului ca este prevazuta cu tunuri de zapada artificiala, nocturna si o pista de snowtubing.

Si la Gura Humorului putem sa ne bucuram de zapada si de sporturile caracteristice iernii. Aici sunt 2 partii, Partia Soimul 1, destinata incepatorilor si Partia Soimul 2, destinata avansatilor.

Programul este de la ora 11 pana la ora 18, ceea ce inseamna ca este accesibil si conditiile de ski sunt excelente.

Craciunul este una dintre sarbatorile cele mai importante ale crestinatatii, ceea ce inseamna ca acum este momentul perfect sa luam parte la slujbele ce au loc la manastirile din Bucovina. Dupa cum bine stim, aceasta zona este cunoscuta la nivel mondial pentru numarul mare de lacasuri de cult, ce dateaza din perioada marilor domnitori ai Moldovei.

Elementele arhitecturale sunt deosebite, iar tocmai de aceea, multe dintre ele au fost inscrie in UNESCO, ceea ce inseamna ca sunt vizitate de turisti din intreaga lume, fascinati de autenticitatea zonei.

In concluzie, turismul este activitatea preferata a majoritatii persoanelor, datorita faptului ca avem ocazia sa descoperim noi locatii si sa iesim din rutina zilnica. Nimic nu este mai frumos decat sa redescoperim frumusetile naturale ale naturii, iar Bucovina este taramul perfect, deoarece aici inca se mai pastreaza toate obiceiurile stravechi, ceea ce inseamna ca ne reintoarcem la origini, mai ales in perioada sarbatorilor de iarna.