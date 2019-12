Sfaturi utile pentru a alege rochia perfecta

Indiferent ca vorbim de o petrecere, de un eveniment social sauu de orice alta seara in care iesi in oras, este important sa alegi o rochie perfecta. Ce presupune aceasta rochie pentru tine si de ce trebuie sa tii cont inainte sa o achizitionezi, povestim in articolul de astazi.

Incadreaza-te intr-un buget

Inainte de a cauta o rochie, este important sa stii in ce buget te incadrezi. O rochie eleganta poate sa fie pe placut tau, insa daca depaseste cu mult bugetul pe care il ai, nu o poti achizitiona. Inainte de a merge sa cauti in magazine sau inainte de a cauta online, asigura-te ca gasesti locuri de unde iti poti permite sa cumperi piese vestimentare. https://www.neer.ro/ are o multime de rochii frumoase, la preturi accesibile pe care le poti achizitiona.

Alege o culoare!

In functie de culoarea pielii tale, dar si in functie de evenimentul la care vei merge, este important sa alegi culoarea potrivita. Culoarea perfecta este acea culoare care se asorteaza de minune cu pielea ta, dar care iese in evidenta intr-un mod placut la evenimentul la care mergi.

In plus, cumparaturile vor fi mult mai simple daca esti deja decisa pe ce culoare vrei sa mergi.

Opteaza pentru culori deschise daca ai un ten masliniu si nu alege culori aprinse la culoare daca evenimentele la care mergi sunt elegante, de seara. Culorile aprinse se potrivesc mai degraba pentru un eveniment de zi, primavaratic sau de vara.

Tine cont de evenimentul la care mergi!

Daca vei merge la un eveniment unde vei dori sa dansezi, opteaza pentru o rochie lejera, in care sa te poti misca usor. Daca evenimentul la care mergi este unul de zi, nu opta pentru rochii cu sclipici sau rochii mult prea elegante decat daca acest eveniment are loc intr-un hotel extrem de elegant sau poate un palat.

Alege una dintre aceste rochii elegante de zi care sa se potriveasca atat cu evenimentul, cat si cu locatia.

Alege un stil care sa ti se potriveasca!

Stilul rochiei tale este la fel de important ca materialul sau culoarea rochiei. Daca preferi o rochie decoltata, tine cont ca aceasta trebuie sa ti se potriveasca.

O rochie bufanta si stransa in talie este potrivita pentru o persoana ce are talia subtire, in timp ce o rochie lunga este ideala pentru doamnele si domnisoarele inalte.

Pune-ti in evidenta trasaturile si ascunde-ti imperfectiunile cu ajutorul trucurilor vestimentare pe care le poti pune in aplicare.

Accesorizeaza-ti tinuta!

Daca discutam despre o rochie simpla, atunci poti alege un colier bogat, mare sau o pereche de cercei over-sized.

Daca alegi o rochie colorata sau cu aplicatii, este important sa optezi pentru accesorii simple, cat mai subtile pentru a nu iesi in evidenta intr-un mod neplacut.

Nu uita sa alegi si o geanta plic care sa se asorteze cu intreaga tinuta si in care sa iti poti tine telefonul, o pudra si un ruj pentru a reaplica machiajul la nevoie.

Tine cont de toate aceste sfaturi pentru a fi frumoasa si eleganta, indiferent de eveniment!