Toader(MFE):Vom încerca să fim flexibili şi adaptabili; nu definim de la începutul perioadei de programare unele sectoare drept competitive

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) îşi doreşte să fie mai flexibil în următoarea perioadă de programare de finanţare europeană şi să nu mai definească încă de la început anumite sectoare ca fiind competitive, a declarat luni secretarul de stat din cadrul MFE, Mihaela Toader, în cadrul unei întâlniri cu administratorii de firme care au beneficiat de finanţări din fonduri europene.

„Vom încerca să fim flexibili şi adaptabili. Poate de multe ori, din dorinţa de a obţine indicatorii de rezultat pe care ni i-am propus la nivelul documentelor de programare, nu am reacţionat suficient de repede faţă de nevoile pe care un business le are şi pe care dumneavoastră le resimţiţi mult mai acut decât le resimţim noi. Prin urmare nu ne mai dorim să definim încă de la început perioadei de programare anumite sectoare ca fiind competitive, pentru că realitatea ne-a arătat că în 2-3 ani un sector nu mai e chiar atât de competitiv şi pot apărea alte sectoare unde merită să fie investiţi bani. Prin urmare dorim să lăsăm această parte de concentrare a investiţiilor la nivel regional, poate acolo, mai aproape de dumneavoastră, de nevoile pe care le aveţi, aceste lucruri sunt mai potrivite a se afla”, le-a transmis secretarul de stat din MFE oamenilor de afaceri.

Astfel, Mihaela Toader a menţionat că Ministerul Fondurilor Europene va încerca să înlocuiască conceptul de predictibilitate cu cel de flexibilitate.

„Este foarte clar că în următorii ani economia europeană şi chiar şi cea mondială va suferi transformări substanţiale, vor fi sectoare sau domenii care vor dispărea cu totul, într-o perioadă de timp foarte scurtă, între 6 luni şi un an, dar sunt şi sectoare care apar şi care au nevoie de forţă de muncă calificată, au nevoie de produse şi de un sector de piaţă unde să se desfăşoare. Din acest motiv propunerea noastră pentru următorul exerciţiu financiar este să depăşim puţin conceptul de predictibilitate şi să oferim mai multă flexibilitate. Să dăm cât mai multă flexibilitate intervenţiilor noastre, ca să poată răspunde nevoilor voastre, nevoi care cu certitudine se schimbă destul de rapid, aşa cum se schimbă şi piaţa. Sigur că ceea ce s-a întâmplat şi am susţinut prin fondurile structurale şi de investiţii în actualul exerciţiu financiar sunt un punct de plecare foarte important, (…) însă pentru viitor trebuie să fiţi pregătiţi pentru inovare, să vă găsiţi, să vă identificaţi în piaţa internaţională produse sau serviciile inovatoare, să vă pregătiţi personalul”, a subliniat Mihaela Toader.

Aceasta a arătat că, potrivit cifrelor propuse de Comisia Europeană, firmele din România vor avea la dispoziţie în următorul exerciţiu financiar o sumă de 6 miliarde de euro pentru sectorul extins al specializării inteligente.

„Finanţările alocate României, cel puţin la nivelul propunerilor Comisiei Europene din mai 2018, deocamdată la nivel de propuneri, sunt în creştere de 8%, ceea ce înseamnă aproape 31 de miliarde de euro alocate României pentru politica de coeziune. Este o creştere substanţială, 8 miliarde nu sunt aşa uşor de asigurat cu proiecte, însă această creştere este în principal dirijată o dată către Fondul Social European Plus, care, aşa cum s-a precizat, beneficiază de un adaos de 4 miliarde de euro faţă de actualul exerciţiu financiar, şi de asemenea această creştere este reflectată în alocările predefinite pentru Obiectivul de Politică 1 – respectiv O Europă mai Competitivă, şi Obiectivul de Politică 2 – O Europă mai Curată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toate statele membre sunt obligate să aloce o sumă minimă, stabilită pentru România la 35% pentru Fondul European de Dezvoltare Regională pentru O Europă mai Competitivă şi 30% pentru o Europă mai Curată. În sume absolute asta înseamnă 6 miliarde de euro destinate competitivităţii IMM-urilor, transferului tehnologic, descoperirii antreprenoriale, conceptului acesta mai larg de specializare inteligentă. Toate aceste sume vă privesc, pentru că în esenţă aceste noţiuni, de transfer tehnologic, de descoperire antreprenorială, deşi sunt destul de abstracte ca noţiune, ele înseamnă utilizarea de mecanisme noi, unor procese inovative, a unor produse inovative în activitatea dumneavoastră de zi cu zi”, a declarat Mihaela Toader.

Secretarul de stat din Ministerul Fondurilor Europene a apreciat că rolul statului şi al finanţărilor europene este de a susţine investiţiile în proiectele cu potenţial de risc, dar care în caz de succes pot produce rezultate benefice la nivelul unui sector întreg.

„Nu ne-am propus să restrângem investiţiile în IMM-uri doar în produse rezultate ale unei cercetări fundamentale care presupun resurse financiare extraordinar de mari, care presupun un business cu acoperire naţională care să poată susţine toate aceste costuri, ci ne-am gândit pe de o parte la susţinerea acestor investiţii în cercetare care să poată avea efect asupra întregii economii. Vă dau un exemplu pe care ni le-au dat colegii din Ministerul Educaţiei şi Cercetării: există idei inovative care pot avea impact asupra întregului sector agricol din România. Acestea implică evident resurse financiare consistente, implică structuri organizaţionale, institute de cercetare specializate, şi, sigur, un grad de risc: este foarte posibil ca după o cercetare de 2-3 ani să nu ajungem la produsul care să poată aduce valoare adăugată în întregul sector agricol. Aici e clar că vine rolul statului şi a fondurilor europene structurale şi de investiţii, care să susţină exact aceste domenii extrem de importante, cu un potenţial de creştere foarte mare, dar care sunt riscante şi unde e foarte greu de crezut că o întreprindere mică poate veni să-şi investească propriile capitaluri”, a menţionat Mihaela Toader.

În opinia sa, MFE va încerca să se situeze mai aproape de nevoile antreprenorilor prin intermediul programelor operaţionale regionale.

„Însă avem la nivel regional o întreagă masă critică de întreprinderi, de antreprenori, care au idei foarte bune, care vizează practic domenii de nişă – design IT, partea de servicii, şi pentru aceste tipuri de investiţii, propunerea noastră este să descentralizăm, să ne bazăm pe strategiile de specializare inteligentă dezvoltate la nivelul fiecărei regiuni, exerciţiu care este aproape finalizat pentru toate cele 8 regiuni, şi acolo este locul să ne apropiem de dumneavoastră, prin intermediul programelor operaţionale regionale, să fiţi cât mai aproape de sursa financiară şi de sursa de implementare şi să vă regăsiţi nevoile de a deveni inovativi”, a explicat secretarul de stat din Ministerul Fondurilor Europene.

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU), a organizat luni evenimentul Start-up Next, dedicat beneficiarilor proiectelor POCU Start-Up Plus şi Start-Up Diaspora.

Sursa foto: startupcafe.ro