Brăila: Lucrările la Podul peste Dunăre sunt în grafic; cea mai dificilă problemă a reprezentat-o defrişarea

Lucrările la Podul suspendat peste Dunăre, cel mai important proiect de infrastructură demarat în estul României după 1989, sunt în grafic, după cum au declarat atât constructorul, cât şi conducerea Consiliului Judeţean, miercuri, cu ocazia unei vizite făcute de presă pe şantierul podului.

Potrivit preşedintelui CJ Brăila, Francisk Chiriac, lucrările la pod sunt în grafic, deşi au existat unele întârzieri legate de relocarea utilităţilor, dar că cea mai dificilă problemă întâmpinată pentru realizarea acestui obiectiv a reprezentat-o defrişarea.

„Suntem mulţumiţi de stadiul lucrărilor, sper ca în continuare Guvenul, Ministerul Transporturilor, CNAIR să acorde o atenţie exagerată, dacă pot spune aşa, acestui proiect, pentru că este cel mai mare proiect de infrastructură a ţării şi din Europa. Noi ţinem foarte mult la acest proiect şi împreună cu vecinii de la Tulcea îl monitorizăm de fiecare dată. Când apar probleme, facem întâmpinări către ministrul Transporturilor şi către CNAIR să urgenteze demersurile, iar aici mă refer la partea de utilităţi, la relocarea utilităţilor, la defrişare, pentru că mai sunt de defrişat 1,5 hectare pe partea Brăilei, astfel încât constructorul să nu aibă niciun motiv pentru a nu-şi duce la îndeplinire contractul asumat. Pentru că e vorba de România şi de Brăila şi credem foarte mult că acest mare proiect de infrastructură poate aduce pe lângă el dezvoltarea municipiului şi judeţului Brăila şi, de ce nu, şi a municipiului Galaţi”, a declarat Chiriac.

Declaraţia preşedintelui CJ a fost completată de Viorel Enaşu, cel care monitorizează lucrările la Podul de la Brăila, care a precizat că defrişările au durat şase luni de zile.

„Cea mai dificilă problemă a fost defrişarea, a durat şase luni, pentru că procedura a fost anevoioasă, cu scoaterea din fond forestier. Defrişarea nu s-a încheiat, pentru că trebuie să mai lărgim culoarul din zona de protecţie a podului. După ce podul va fi construit, va fi nevoie de o anumită lăţime, pe care să se poată face mentenanţa. Defrişările s-au făcut 10 metri pe partea stângă şi 10 metri pe partea dreaptă, în total fiind vorba de peste un hectar de pădure. Pe cealaltă parte, la Jijila, a fost mai simplu pentru că zona pe care se va construi podul nu a fost împădurită”, a declarat Viorel Enaşu.

Reprezentantul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Marius Puşcaşu, a declarat că instituţia pe care o reprezintă este, de asemenea, mulţumită de stadiul lucrărilor la Podul peste Dunăre.

„Sunt permanent în şantier şi la orice problemă, orice solicitare răspund cu promptitudine. Momentan suntem mulţumiţi de stadiul lucrărilor, antreprenorul s-a descurcat, a efectuat în termen lucrările, mai sunt mici probleme, care se vor rezolva în perioada imediat următoare cu sprijinul Consiliului Judeţean şi al Primăriei Brăila. La exproprieri se lucrează deja, există un antreprenor care lucrează la documentaţiile cadastrale”, a Puşcaşu.

În momentul de faţă se lucrează intens la blocul de ancoraj, locul unde vor fi amplasate cablurile de susţinere ale podului, care are o adâncime de 40 de metri.

„Scădere nivelului Dunării ne-a ajutat foarte mult când am excavat. Totul a fost conform studiului geo şi a investigaţiilor preliminare, nu am întâlnit nicio necunoscută. Suntem în grafic, pe măsură ce înaintăm să vedem dacă avem probleme, dar eu cred că nu vor fi. Acum apa a scăzut foarte mult. În momentul în care vorbim, apa este la minus 20 de metri în incintă, cu o diferenţă afară de 10 metri. Acum putem lucra în condiţii de uscat, ca să spun aşa. Incinta este închisă, are pereţii laţi până la minus 40 de metri. Automat fiind închisă, noi tragem apă de cumva de dedesubt”, a explicat Viorel Enaşu.

Licitaţia pentru realizarea podului a fost câştigată în ianuarie 2018 de asocierea Astaldi SpA (Italia) şi IHI Infrastructure Systems CO.Ltd (Japonia), iar contractul prevede ca lucrarea să se finalizeze în 2023, respectiv 18 luni fiind alocate pentru proiectare, iar 36 de luni pentru execuţie.

„Având în vedere ritmul lucrărilor până în prezent, noi vrem să felicităm constructorul şi suntem ferm convinşi că dânşii vor menţine acelaşi ritm şi în perioada următoare, deoarece toţi brăilenii aşteaptă cu nerăbdare ca visul unui pod peste Dunăre să se transforme în realitate şi, la finalul contractului, să putem traversa Dunărea fără a aştepta bacul, care are acele întârzieri mari când este ceaţă sau o furtună foarte mare pe Dunăre”, a declarat primarul de Brăila, Marian Dragomir.

Pentru acest obiectiv au fost alocate fonduri nerambursabile în valoare de aproximativ 363 de milioane euro, din Fondul European de Dezvoltare Regională, bani care vor fi folosiţi atât pentru construirea podului, cât şi pentru realizarea unei reţele de drumuri de 23 km, care vor face legătura cu podul.

Podul suspendat peste Dunăre va avea o lungime de 1.974 m, din care 1.120 m reprezintă deschiderea centrală, la care se adaugă două deschideri laterale de 489 m pe malul dinspre Brăila şi 364 metri pe malul dinspre Tulcea. Lăţimea totală va fi 31 m şi va cuprinde 4 benzi de circulaţie a câte 3,50 m lăţime fiecare, 4 benzi de încadrare a câte 0,5 m lăţime fiecare, două acostamente de 1,50 m lăţime şi o zonă mediană cu lăţimea de 3 m. La acestea se adaugă, de o parte şi de alta, 2 benzi adiţionale pentru trafic pietonal, biciclete şi întreţinere, trotuarele urmând să aibă 2,80 m fiecare.

