AmCham România; avem un mediu de afaceri bine consolidat

România are un mediu de afaceri bine consolidat, iar solidaritatea şi competitivitatea reprezintă puncte importante ale economiei, a declarat, vineri, într-o reuniune de specialitate, Radu Florescu, vicepreşedintele Camerei de Comerţ Româno-Americană (AmCham România).

„Chiar dacă nu vom fi de acord în toate privinţele, cel puţin vom reuşi să înţelegem punctele de vedere şi să fim de acord că nu suntem acord. 2019 a fost o bornă importantă pentru România. Anii de după Revoluţie au fost marcaţi de momente de creştere de criză specifice unei democraţii în formare, dar totuşi o democraţie care se bazează pe statul de drept şi pe principiile aferente. Solidaritatea şi competitivitatea reprezintă cele două feţe ale economiei. Astăzi, avem un mediu de afaceri bine consolidat. Doar lucrând mediul de afaceri şi statul român, putem duce România mai departe pe parcursul său internaţional”, a subliniat Florescu.

Acesta a adăugat că, la preluarea mandatului de conducere a Coaliţiei pentru Dezvoltarea României, din partea AmCham România, în luna iulie, mesajul Guvernului a fost că mediul de afaceri nu reprezintă o prioritate guvernamentală.

„Când am preluat mandatul (de conducere a Coaliţiei pentru Dezvoltarea României, n.r.), în luna iulie, mesajul Guvernului a fost că mediul de afaceri nu reprezintă o prioritate guvernamentală. Acela a fost semnalul transmis Coaliţiei şi care a îngreunat foarte mult activitatea noastră. Cu toate acestea, am reuşit să ne punem agenda în spaţiul public, fiind pe deplin conştienţi de faptul că acest lucru era în interesul României şi comunităţii de afaceri. Menţionăm că una dintre priorităţi a fost consolidarea activităţii grupurilor de lucru. Astăzi, perspectivele Coaliţiei se reaşează pe un fundament mai solid. Mesajul premierului României este clar: dorim să ascultăm şi vrem să ascultăm mai mult. Deschiderea faţă de mediul de afaceri arată dorinţa acestui Guvern de a utiliza resursele pe care le avem la dispoziţie pentru creşterea economiei acestei ţări. Mă bucur să confirm că, de la învestirea Guvernului Orban, am avut deja întâlniri importante cu prim ministrul, cu ministrul Finanţelor, ministrul Economiei, ministrul Fondurilor Europene şi cu alţi oficiali”, a spus Florescu.

Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR) a organizat, vineri, o reuniune în care reprezentanţi ai organizaţiilor implicate în coordonarea organizaţiei au prezentat, în prezenţa premierului Ludovic Orban, direcţiile prioritare de intervenţie pentru dezvoltarea României în viziunea CDR.

În cadrul evenimentului, CDR a semnat Declaraţia de Colaborare cu Guvernul României, prin care sunt stabilite priorităţile ce vor face subiectul dialogului dintre cele două entităţi, în perioada următoare.

Începând cu luna ianuarie a anului viitor, Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) va prelua coordonarea CDR pentru o perioadă de şase luni.