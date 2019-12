Discuţii la Guvern pe OUG 114 – UDMR propune ca sumele din taxa de 2% să fie pentru programe în energie

UDMR a propus, vineri, la întâlnirea cu premierul Ludovic Orban pe tema proiectului referitor la OUG 114/2018, ca sumele strânse din taxa de 2% aplicată companiilor din energie să fie folosită pentru programe de eficienţă energetică, a declarat senatorul UDMR Antal Istvan Lorant.

„Credem că am reuşit să discutăm punctual trei domenii extrem de importante pe care efectele ordonanţei le-a bulversat, energia, problemele privind pilonul 2 de pensii, pensiile şi salariile. În ceea ce priveşte domeniul energiei, ceea ce se cunoaşte este că se doreşte eliminarea acelei taxe de 2 la sută, se doreşte dereglementarea pieţei, adică liberalizarea pieţei ca şi agendă. Până la 1 ianuarie 2021 se doreşte să ne întoarcem din nou la o piaţă liberalizată, până în 1 iulie se va liberaliza piaţa gazelor naturale, iar până în 31 decembrie se doreşte liberalizarea pieţei energiei electrice. Noi, UDMR, am venit cu câteva propuneri foarte clare şi am susţinut că dacă totuşi s-a colectat din această taxă pe urma efectelor OUG 114 undeva la 600-700 milioane lei în bugetul ANRE, noi am susţinut că ar fi extrem de important ca aceşti bani să fie cheltuiţi pe programe de eficienţă energetică, adică să se folosească aceste sume pentru energie”, a spus senatorul UDMR.

În ceea ce priveşte pilonul pensiilor, UDMR a susţinut că „acel comision de 1 la sută în ceea ce priveşte transferul sumelor de la Casa Naţională de Pensii către fondurile private” reprezintă un impozit pe contribuabil şi ar trebui să dispară.

„Noi credem că contribuabilii au dreptul ca pentru banii pentru care au muncit o viaţă întreagă să nu le mai ia nimeni din banii respectivi. Trebuie găsită o soluţie mult mai viabilă”, a explicat senatorul UDMR.

El a mai spus că s-ar dori o asumare a Guvernului pe abrogarea OUG 114 în Parlament în data de 23 decembrie, dar rămâne să se ia o decizie.

Premierul Ludovic Orban a avut o întâlnire, la Palatul Victoria, cu liderii grupurilor parlamentare care susţin Executivul, tema fiind proiectul referitor la OUG 114.