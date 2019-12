Victor Costache; sistemul sanitar se află într-o perioadă critică

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a declarat, vineri, că, în momentul de faţă, sistemul sanitar se află într-o perioadă critică, dar speră ca această „cumpănă” să fie depăşită.

„În momentul de faţă suntem într-o perioadă critică pentru sistemul sanitar. Am văzut cu toţii raportul Comisiei Europene pentru România publicat acum două săptămâni. Cred că nu am fi ajuns aici dacă medicul ar fi avut un cuvânt mai important în discuţiile strategice care s-au luat în cursul anilor în sistemul sanitar. În România am reuşit să facem excelenţă în educaţie, iar universităţile de medicină sunt un bun exemplu, dar am rămas în urmă în sistemul sanitar. Cred că îmbinarea dintre excelenţa academică şi excelenţa profesională ne va ajuta să depăşim acest moment de cumpănă”, a afirmat Victor Costache, la festivitatea de celebrare a 140 de ani de la înfiinţarea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr T Popa din Iaşi”.

El este unul dintre absolvenţii acestei instituţii de învăţământ superior şi a ţinut să le mulţumească foştilor profesori care i-au marcat traseul profesional.

„Sunt ieşean şi sunt emoţionat să văd în sală o parte dintre mentorii mei. Vreau să mulţumesc domnului profesor (Ostin n. r.) Mungiu, domnului profesor (Vasile n. r.) Astărăstoaie, domnului profesor Ungureanu, doamnei profesor (Cătălina n. r.) Arsenescu. Universitatea de Medicină ‘Gr.T.Popa’ a împlinit 140 de ani de tradiţie, educaţie şi inovaţie în medicina românească, poziţionând-o prin aceşti parametri printre universităţile de prestigiu din Europa”, a mai spus ministrul Sănătăţii.

La eveniment sunt prezenţi şi consilierul prezidenţial Ligia Deca, secretarul de stat în Ministerul Educaţiei Gigel Paraschiv, preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, Sorin Câmpeanu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, membri ai corpului academic şi medical, parlamentari şi autorităţi locale.