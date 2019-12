9 vedete care și-au asigurat elemente din corpul lor pe sume fabuloase

Când vorbim de vedetele internaționale de la Holywood și nu numai, când vorbim de show-biz-ul extravagant unde sunt vehiculate contracte de sute de milioane de dolari, nu mai miră pe nimeni faptul că anumite vedete au decis odată ajunse în culmea gloriei să-și asigure diferite părți ale corpului sau chiar podoaba capilară pe sume fabuloase.

Când vorbim de o asigurare la par probabil nu v-ați gândit că ea poate să sară de suma de 1.000.000 de dolari, dar suma este reală și s-a întâmplat și e doar un exemplu. Prin urmare, nu trebuie să ne mai mire dacă lumea cauta produse pentru caderea parului din farmacie ca sa isi pastreze look-ul si podoaba capilara si sa semene in continuarea cu vedeta lor preferata.

Paradoxal, oamenii despre care o să citiți în rândurile care urmează nu au cautat cea mai bună ofertă pentru asigurari de viata precum si alte beneficii, ci au decis pentru o anumită sumă de bani să încheie pe persoană fizică o asigurare pentru o parte din corpul lor. Si in cazul in care in legatura cu produsele de asigurare se intampla ceva, in urma unui proces de supraveghere a respectivei parti din corp si in schimbul unei sume de bani acele vedete pot calatori ulterior liniste in strainatate.

Si asta datorită multimilor de companii de asigurari care au fost de acord să includa ca eveniment asigurat altceva decat o asigurare de viata obișnuită ca in cazul producerii unui eveniment strict pentru acea parte de corp, chiar dacă incidentul apare dupa o calatorie in alta tara, compania trebuie sa platească sume colosale si, dupa cum vom vedea, sunt vedete care pot primi pana la un miliard daca patesc ceva la una dintre partile asigurate.

Cum arată un păr de un milion de dolari

Troy Polamalu, un jucător de fotbal american a primit o asigurare de 1 milion de dolari pentru părul său bogat și cârlionțat. Polamalu este imaginea unui șampon celebru și este cunoscut în lumea întreaga pentru postura sa atunci când stă cu părul desfăcut.

Rihanna are o pereche de picioare în valoare de… 1.000.000 de dolari

Desi poate ne-am fi asteptat ca vedeta sa-si asigure vocea, Rihanna, deja celebra pentru colectiile ei din zona de fashion si-a asigurat in schimb picioarele pentru un milion de dolari.

Miley Cyrus are o limba de un milion de dolari

Miley Cyrus este deja cunoscuta pentru clipurile sale excentrice, iar la capitolul asigurari nu s-a lasat mai prejos. vedeta nu si-a asigurat vocea sau picioarele, in schimb si-a asigurat limba pentru un 1.000.000 de dolari. Și când vorbim de accidente vorbim chiar și de ceva banal precum să te arzi cu o ceașcă de cafea prea fierbinte.

Un deget de chitarist de…1,6 milioane de dolari

Keith Richards a devenit, datorită Rolling Stones, unul dintre cei mai apreciați chitarişti de pe glob. Artistul şi-a asigurat degetul mijlociu de la mâna dreaptă pentru suma de 1,6 milioane de dolari.

Tina Turner are picioare de 3.000.000 de dolari

La 80 de ani, Tina Turner e ma tânără ca niciodată. Mai ales când are picioare asigurate de 3 milioane de dolari. Celebra interpretă pentru hit-urile sale din anii 80 și 90, știe cum să-și valorifice potențialul.

„Damn, Pretty Woman” și o asigurare de 30.000.000 de dolari

Cunoscută pentru rolul său din filmul ,,Pretty Woman”, Julia Roberts şi-a asigurat buzele şi dinţii pentru 30 de milioane de dolari. Orice afecţiune medicală sunt acoperite de această poliţă extravagantă.

Taylor Swift are picioare asigurate de 40.000.000 de dolari

Cântăreaţa şi-a asigurat picioarele pentru 40 de milioane de dolari, ca să fie sigură că vestea va ocupa prima pagină a tabloidelor. Asigurarea acoperă toate problemele medicale care ar putea să îi afecteze aspectul picioarelor, cum ar fi vânătăi, leziuni permanente, oase rupte.

Jennifer Lopez și un posterior de 300.000.000 de dolari

J. Lo şi-a asigurat posteriorul pentru 300 milioane de dolari, iar aceşti bani îi va primi în cazul în care ar apărea orice defecte medicale pe parcursul carierei sale, cum ar fi exces de celulită sau zgârieturi.

Mariah Carey, cele mai scumpe picioare din lume

Mariah Carey, una dintre cele mai bune voci ale ultimilor 30 de ani, nu și-a asigurat vocea cum s-ar putea crede ci…picioarele. Iar suma vehiculată este cea mai mare din show-biz. Vorbim pracic de 1 miliard de dolari în cazul în care aceasta ar suferi orice tip de accident din care se poate alege cu zgârieturi sau vânătăi pe picioare.

surse foto: Instagram oficial conturi vedete