Play Filmul „Jumanji: The Next Level” a detronat liderul de săptămâna trecută – animaţia „Frozen II”

Filmul „Jumanji: The Next Level” a detronat liderul de săptămâna trecută – animaţia „Frozen II” – şi a debutat pe prima poziţie în box-office-ul nord-american, potrivit cifrelor provizorii publicate duminică de compania specializată Exhibitor Relations, informează AFP.

Acest lungmetraj de aventuri, al doilea sequel al filmului „Jumanji” (1995) lansat după „Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017), ce spune povestea unor adolescenţi care se pierd într-un joc video, cu Dwayne „The Rock” Johnson şi Jack Black printre protagonişti, a obţinut încasări de 60,1 milioane de dolari de vineri până duminică în Statele Unite şi Canada.

Filmul animat „Frozen II„, care a petrecut trei săptămâni pe primul loc în box-office-ul nord-american, a pierdut poziţia de lider şi a coborât pe locul al doilea. Această peliculă produsă de studioul Disney a obţinut încasări de 19,1 milioane de dolari în weekendul trecut şi de 366,5 milioane de dolari în box-office-ul intern în patru săptămâni de proiecţii.

Realizată într-un registru complet diferit, comedia poliţistă „Knives Out„, cu Daniel Craig, Jamie Lee Curtis şi Chris Evans, a pierdut o poziţie şi a coborât pe locul al treilea. Acest film, ce prezintă o anchetă rocambolescă, demarată după decesul unui scriitor octogenar, autor de romane poliţiste, a obţinut încasări de 9,2 milioane de dolari de vineri până duminică.

Filmul „Richard Jewell„, regizat de legendarul Clint Eastwood, a debutat pe poziţia a patra în box-office-ul din America de Nord, cu încasări de 5 milioane de dolari. Acest thriller este inspirat din povestea reală a unui fost poliţist american, considerat iniţial un erou după ce a găsit un rucsac în care se afla un dispozitiv exploziv în timpul Jocurilor Olimpice de la Atlanta din 1966, apoi bănuit – în mod eronat – că ar fi fost autorul acelei tentative nereuşite de atac terorist.

Filmul „Black Christmas„, al doilea remake al unui film horror canadian, ce prezintă o crimă comisă într-o frăţie universitară, a debutat pe locul al cincilea în acest clasament, cu încasări de 4,4 milioane de dolari.

Topul 10 din box-office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:

6 – „Ford v Ferrari”: 4,1 milioane de dolari (98,2 milioane de dolari în cinci săptămâni)

7 – „Queen & Slim”: 3,6 milioane de dolari (33,1 milioane de dolari în trei săptămâni)

8 – „A Beautiful Day in the Neighborhood”: 3,3 milioane de dolari (49,3 milioane de dolari în patru săptămâni)

9 – „Dark Waters”: 2 milioane de dolari (8,8 milioane de dolari în patru săptămâni)

10 – „21 Bridges”: 1,2 milioane de dolari (26,3 milioane de dolari în patru săptămâni).