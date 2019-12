Cum poți mobila practic și inspirat o locuință foarte mică

Dacă amenajarea și mobilarea unui apartament mare pare floare la ureche, atunci când beneficiezi de o locuință foarte mică, lucrurile se complică, transformând această activitate într-una plină de provocări. Cu toate acestea, există metode utile de a mobila o locuință mică, astfel încât să fie practică și să eficientizezi spațiul. Află care sunt aceste metode, din rândurile de mai jos!

Alege mobilă de mici dimensiuni și corpuri multifuncționale

O locuință foarte mică nu poate să includă dressinguri pe mai mulți pereți sau canapele de 3 sau 4 locuri. Din acest motiv, trebuie să recurgi la obiecte de mobilier care îndeplinesc mai multe funcții, pentru a te ajuta să economisești spațiu prețios. De pildă, dacă ai o măsuță de cafea în sufragerie sau o băncuță pe hol, le poți folosi pentru a depozita diferite obiecte, de la laptop, telecomandă sau lumânări, până la facturi și reviste. În plus, o canapea extensibilă care are și un spațiu de depozitare, va putea să îndeplinească trei roluri – de pat, de canapea și de mobilier de depozitare. Din fericire, poți găsi mobilă la comandă la prețuri avantajoase, pe care o poți folosi pentru orice încăpere, în funcție de dimensiunile sale. Este indicat să optezi pentru mobilier de dimensiuni mici, care să nu ocupe mult spațiu. În plus, poți alege obiecte de mobilier care să aibă cel puțin două funcții. Masa din sufragerie, la care stai cu familia, poate deveni, la nevoie, birou de lucru, în zilele de weekend. Dacă nu ai loc să așezi un dulap de dimensiuni mari, folosește un suport pentru umerașe, care să ofere impresia unui spațiu aerisit.

Folosește inteligent spațiul liber din hol

Chiar dacă ai o locuință mică și spațiul îți impune anumite limite, asta nu înseamnă că pantofii sau gențile trebuie ținute în dezordine prin camere. Astfel, dacă ai un hol mic, este recomandat să folosești inteligent spațiul existent, pentru a depozita pantofi sau pentru a plasa un cuier de haine cu design modern. Cuierul îți va fi util pentru a așeza gecile și gențile, pe care le poți găsi rapid de fiecare dată când ieși din casă. Dacă îți mai rămâne loc, montează rafturi pe pereți, unde poți plasa alte cutii de depozitare. La fel de potrivite sunt si coșurile de răchită, unde poți depozita cheile, încărcătorul sau alte accesorii.

Optează pentru decorațiuni și culori potrivite

Pereții și podeaua trebuie să aibă culori deschise într-o locuință foarte mică, astfel încât camera să pară mai mare. Poți opta pentru alb sau bej, ideale pentru orice tip de încăpere. Dacă îți dorești o pată de culoare, alege perne decorative cu tente intense sau covoare pufoase, în contrast cu nuanțele de pe pereți. În ceea ce privește decorațiunile, poți alege lămpi, cutii sau suporturi de lumânări, care pot fi așezate pe comodă sau pe rafturi. Indiferent cât de mult ti-ar plăcea anumite decorațiuni, nu trebuie să aglomerezi spațiul, ci să le alegi pe cele care oferă personalitate încăperii.

Nu ezita să alegi oglinzi mari în camere

Pentru că o cameră cu podeaua liberă pare mai mare, nu este indicat să umpli tot spațiul de jos cu mobilier. Unul dintre trucurile utile în acest sens include alegerea oglinzilor mari, care pot fi așezate pe pereți, pentru a oferi impresia că mai ai o cameră în plus. Mai mult, poziționează mai multe oglinzi una lângă alta și folosește câteva tablouri, pentru a obține o atmosferă plăcută, indiferent de cameră.

Creează impresia unor ferestre mari

Atâta timp cât dai impresia că ferestrele tale sunt mari, chiar și camera va părea mai mare. De aceea, poți alege să agăți draperiile foarte aproape de tavan, oferind impresia că ferestrele sunt mai înalte decât în realitate. Totodată, dacă draperiile au aceeași culoare ca pereții, vei crea impresia de continuitate, iar ferestrele vor părea mai mari.

Acordă o atenție deosebită surselor de iluminare

Dacă în nicio cameră din locuință nu beneficiezi de o lumină naturală bună, trebuie să alegi cu atenție corpurile de iluminat, care să ofere locuinței o atmosferă relaxantă. De aceea, trebuie să plasezi sursele de lumina atât la nivelul încăperii, cu ajutorul aplicelor sau a spoturilor, cât și local, în dreptul biroului sau a oglinzii din baie.

Folosește cât mai multe rafturi de depozitare pe pereții liberi și profită de orice colț al încăperii, deoarece te poate ajuta să poziționezi un fotoliu sau o comodă cu sertare, extrem de utilă într-o locuință mică.