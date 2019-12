Zece sfaturi si trucuri impotriva imbatranirii

Cu siguranta ca arsenalul de lotiuni, seruri si creme anti-imbatranire din dulap poate incetini procesul de imbatranire si are efecte benefice asupra pielii. Insa, cand vine vorba despre prevenirea si ameliorarea ridurilor fine si a petelor de pe piele nelipsite odata cu inaintarea in varsta, va fi nevoie si de cateva schimbari inteligente in stilul de viata. Iata zece sfaturi si trucuri de care merita sa tii cont daca vrei sa previi semnele precoce ale imbatranirii.

Nu folosi paiul

Folosirea paiului pentru a bea bauturile pare un obicei nevinovat, dar, in timp, el duce la aparitia ridurilor in jurul gurii. Consumul bauturilor cu paiul solicita acei muschi faciali de-a lungul carora pot aparea liniile fine. Cu cat vei folosi mai multi muschi, cu atat mai vizibile vor deveni ridurile.

Nu fuma

Adauga acest lucru la lista lunga cu motivele pentru care ar trebui sa te lasi de fumat. Desi imbatranirea precoce este mai putin grava decat cancerul pulmonar sau bolile de inima, fumatul dauneaza si pielii tale. Obiceiul are un impact major asupra aspectului tau, contribuind la imbatranirea prematura a pielii, la aparitia ridurilor, la patarea danturii, fiind si un factor de risc crescut pentru psoriazis.

Mai mult, fumatul sporeste ridurile din cauza folosirii muschilor faciali si, de asemenea, are efect vasoconstrictor ceea ce inseamna ca reduce fuxul de sange la nivelul pielii si contribuie la imbatranirea ei.

Consuma antioxidanti si suplimenti alimentari

In timp ce o dieta sanatoasa face minuni pentru intregul organism, fructele si legumele care contin antioxidanti precum vitaminele B si E sunt cat se poate de benefice pentru piele. Antioxidantii ajuta la protejarea pielii de radicalii liberi din mediu care pot afecta pielea prin impiedicarea productiei de elastina si de colagen.

Pentru a beneficia de vitaminele B6 si B12, adu in alimentatie pestele si carnea de pasare de curte.

Vegetarienii pot obtine vitamina B6 din naut, in timp ce din ulei de germeni de grau, seminte de floarea soarelui si migdale pot beneeficia de vitamina E.

Si, pentru ca efectul de intinerire vine din interior, nu ezita sa apelezi la suplimente care te pot ajuta. Acceseaza link-ul https://vegis.ro/suplimente-capsule-comprimate/cosmopharm/38717-super-beauty-30cpr/ pentru a gasi un supliment alimentar care poate face diferenta intre un aspect imbatranit si unul plin de sanatate si tinerete. Efectele acestui produs se vor vedea nu numai asupra tenului, ci si a parului si unghiilor. Totodata, el are efecte benefice si asupra sistemului osos si circulator, contribuind astfel la sanatatea intregului organism.

Completeaza-ti dieta cu alimente fermentate

Probabil stii deja ca alimente precum kimchi sau varza murata sunt bogate in probiotice benefice pentru sistemul digestiv. S-a dovedit ca alimentele fermentate pot combate imbatranirea prematura, ele avand proprietati antioxidante si antiinflamatorii excelente. Produsele de infrumusetare realizate cu extracte fermentate pot, de asemenea, sa faca diferenta.

Consuma proteine

Majoritatea femeilor ar trebui sa consume 46 de grame de proteine pe zi si chiar mai multe daca sunt insarcinate, alapteaza sau practica sport de performanta. Atingerea acestei valori ajuta totodata la controlul poftelor si la mentinerea greutatii optime. Mai mult, proteinele contribuie la construirea si pastrarea masei musculare pe care tindem sa o pierdem o data cu inaintarea in varsta. Consumul suficient de proteine, nutrimentul de baza pentru firele puternice de par, este esential pentru a pastra si frumusetea parului

Renunta la zahar

Pe langa faptul ca zaharul este un factor de risc pentru obezitate, diabet si boli de inima, el poate afecta si pielea. Daca nu te poti lipsi de zahar, nu te panica. Poti incerca doar sa il reduci si sa te concentrezi pe abordarea unui stil de viata activ si o alimentatie echilibrata in general.

Dormi pe o perna de matase

Bumbacul si poliesterul in contact cu pielea delicata de pe fata duc la formarea cutelor si a ridurilor, in timp ce pernele de matase sau din satin sunt blande si te vor ajuta sa nu te mai trezesti cu obrajii incretiti. Pe o perna de matase, pielea aluneca, frecarea dispare si se incetineste formarea liniilor fine in timp.

Dormi pe spate

Daca obisnuiesti sa dormi pe o parte, obiceiul poate duce la formarea liniilor pe obrazul care este presat in mod constant pe perna. Dormitul pe o parte poate duce la aparitia ridurilor cu precadere pe partea respectiva. Dormitul pe spate, nu numai ca poate preveni aparitia ridurilor de pe obraji, ci amelioreaza durerile de gat si de spate, combate refluxul gastric si ajuta la prevenirea lasarii sanilor.

Completeaza-ti dieta cu grasimi sanatoase

Exista o multime de motive pentru a iubi acizii grasi omega 3 – te mentin plin de energie, sunt satiosi, ajuta corpul sa asimileze vitaminele esentiale si scad considerabil riscul bolilor cardiovasculare. Iata ca grasimile sanatoase mai au si un alt avantaj – ajuta la mentinerea sanatatii pielii. Acizii grasi omega 3 promoveaza pielea mai neteda, mai tanara si reduc conditiile inflamatorii ale pielii cum ar fi acneea si psoriazisul.

Fa exerciti fizice

Un stil de viata activ din care nu lipsesc exercitiile fizice regulate cel putin de doua ori pe saptamana cate 30 de minute este recomandat nu numai pentru a-ti mentine greutatea si a fi sanatos, ci si pentru a arata si a te simti mai tanar si mai energic. Un studiu recent realizat pe adultii mai in varsta a dovedit ca persoanele mai active functionau fiziologic asemanator cu adultii mai tineri. Tenul tau va avea numai de beneficiat de pe urma antrenamentelor la care transpiri si simti ca ti-ai pus muschii in miscare. Rezultatul studiilor sunt evidente – exercitiile fizice impiedica aparitia prematura a semnelor imbatranirii.